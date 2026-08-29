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Sport / Bergamo Città Sabato 29 Agosto 2026

L’Atalanta verso il Bologna: Kristensen non recupera dalla distorsione alla caviglia

CALCIO. Contro i felsinei si gioca alle 20,45 di lunedì 31 agosto: Kessie dovrebbe essere già convocato. Tanti i ballottaggi per la formazione titolare.

Lettura meno di un minuto.
L’Atalanta verso il Bologna: Kristensen non recupera dalla distorsione alla caviglia
Il difensore danese Thomas Kristensen darà forfait per il match contro il Bologna alla New Balance Arena
(Foto di Afb)

In un periodo già fitto di impegni fra campionato e playoff di Conference League, la formazione che l’Atalanta schiererà lunedì 31 agosto alla New Balance Arena contro il Bologna (ore 20,45, seconda giornata di Serie A) è ricca di ballottaggi, che dipendono anche dalla fatica accumulata.

Infermeria: tre gli indisponibili

Il neoacquisto Franck Kessie dovrebbe subito essere convocato, mentre gli indisponibili ancora in organico (senza contare Honest Ahanor che andrà al Chelsea) sono tre: Thomas Kristensen infatti non recupera dalla distorsione alla caviglia,e si aggiunge ai lungodegenti Kamaldeen Sulemana (lesione al collaterale mediale) e Isak Hien (lesione del tendine prossimale della coscia). Torna a disposizione Elmas, non utilizzabile in Conference. I ballottaggi sono Scamacca-Krstovic e De Ketelaere-Zalewski in attacco, Samardzic-Elmas-Pasalic a centrocampo, Zappacosta-Bellanova come difensore destro. Bernasconi, partito dalla panchina nel ritorno con l’Hapoel, dovrebbe ritrovare il posto a sinistra; verso la conferma Carnesecchi, Kossounou, Scalvini, Gaetano, Ederson e Raspadori.

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