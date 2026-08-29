L’Atalanta verso il Bologna: Kristensen non recupera dalla distorsione alla caviglia

In un periodo già fitto di impegni fra campionato e playoff di Conference League, la formazione che l’Atalanta schiererà lunedì 31 agosto alla New Balance Arena contro il Bologna (ore 20,45, seconda giornata di Serie A) è ricca di ballottaggi, che dipendono anche dalla fatica accumulata.

Infermeria: tre gli indisponibili

Il neoacquisto Franck Kessie dovrebbe subito essere convocato, mentre gli indisponibili ancora in organico (senza contare Honest Ahanor che andrà al Chelsea) sono tre: Thomas Kristensen infatti non recupera dalla distorsione alla caviglia,e si aggiunge ai lungodegenti Kamaldeen Sulemana (lesione al collaterale mediale) e Isak Hien (lesione del tendine prossimale della coscia). Torna a disposizione Elmas, non utilizzabile in Conference. I ballottaggi sono Scamacca-Krstovic e De Ketelaere-Zalewski in attacco, Samardzic-Elmas-Pasalic a centrocampo, Zappacosta-Bellanova come difensore destro. Bernasconi, partito dalla panchina nel ritorno con l’Hapoel, dovrebbe ritrovare il posto a sinistra; verso la conferma Carnesecchi, Kossounou, Scalvini, Gaetano, Ederson e Raspadori.