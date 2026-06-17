L’Atalanta vola in Olanda: sfida al Feyenoord il 2 agosto
IL TEST MATCH. I nerazzurri di Sarri giocheranno domenica 2 agosto al Feyenoord Stadium. Calcio d’inizio alle 15, biglietti in arrivo.Lettura meno di un minuto.
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Prende forma il calendario estivo delle amichevoli dell’Atalanta. Per l’inizio di agosto è già stato fissato un test internazionale di prestigio: domenica 2 agosto i nerazzurri saranno impegnati in Olanda contro il Feyenoord.
Atalanta-Feyenoord al Feyenoord Stadium
La squadra di mister Sarri scenderà in campo al Feyenoord Stadium, con calcio d’inizio fissato alle 15. La partita rappresenterà una tappa importante nel percorso di preparazione estiva dell’Atalanta, in vista dell’inizio della nuova stagione.
Biglietti per il settore ospiti
Le informazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti per il settore ospiti saranno comunicate prossimamente dal Feyenoord attraverso i propri canali ufficiali.
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