L’Italtrans Racing Team aveva infatti vinto in Algarve anche con Joe Roberts nel 2022 e con Diogo Moreira nel 2025. Per Daniel Muñoz è il primo successo iridato in Moto2. Un trionfo meritato per il ventenne spagnolo che ha prevalso con 733 millesimi di margine su Alonso. Tanta emozione sul podio: «Questa prima vittoria resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera . È un risultato che significa tantissimo per me, ma anche per tutta la squadra, che ha lavorato duramente al mio fianco durante tutta la stagione».

Sesto posto nella classifica a squadre

Buono anche il risultato di Adrian Huertas, 8° a 3,645 secondi dal compagno di squadra: «Sono contento dei grandi progressi che abbiamo fatto durante questo weekend, su un circuito che è tra i miei preferiti». Grazie ai 33 punti Italtrans è ora al 6° posto nella classifica a squadre (186 punti), mentre Huertas si è portato al 14° posto con 64 e Muñoz si è garantito quantomeno il 10° posto finale, con 122. Ma soprattutto è diventato il 6° pilota ad aver vinto almeno un Gp con Italtrans per un totale di 12 trionfi.