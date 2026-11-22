L’Italtrans trionfa a Portimao con Muñoz. Pista portafortuna per il team di Calcinate
MOTOMONDIALE. L’Italtrans, team bergamasco di Calcinate, ha conquistato la sua 12ª vittoria nel Motomondiale in virtù dell’acuto del pilota spagnolo Daniel Muñoz in Portogallo a Portimao, dove l’Italtrans si era già imposta due volte.Lettura meno di un minuto.
L’Italtrans Racing Team aveva infatti vinto in Algarve anche con Joe Roberts nel 2022 e con Diogo Moreira nel 2025. Per Daniel Muñoz è il primo successo iridato in Moto2. Un trionfo meritato per il ventenne spagnolo che ha prevalso con 733 millesimi di margine su Alonso. Tanta emozione sul podio: «Questa prima vittoria resterà per sempre uno dei ricordi più belli della mia carriera. È un risultato che significa tantissimo per me, ma anche per tutta la squadra, che ha lavorato duramente al mio fianco durante tutta la stagione».
Sesto posto nella classifica a squadre
Buono anche il risultato di Adrian Huertas, 8° a 3,645 secondi dal compagno di squadra: «Sono contento dei grandi progressi che abbiamo fatto durante questo weekend, su un circuito che è tra i miei preferiti». Grazie ai 33 punti Italtrans è ora al 6° posto nella classifica a squadre (186 punti), mentre Huertas si è portato al 14° posto con 64 e Muñoz si è garantito quantomeno il 10° posto finale, con 122. Ma soprattutto è diventato il 6° pilota ad aver vinto almeno un Gp con Italtrans per un totale di 12 trionfi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA