Lo Shakhtar apre l’Academy a Bergamo: «Qui, calcio e integrazione»

Lo Shakhtar Donetsk sbarca a Bergamo, tra sport e integrazione. Al Villaggio degli Sposi apre la scuola calcio dello storico club ucraino, tra i più titolati dell’Est Europa. La Shakhtar Academy, già presente in vari Paesi tra Europa e Nord America, sarà inaugurata domenica 11 ottobre all’oratorio di via Cesare Cantù, dalle 16, con allenamento aperto e festa per le famiglie.

L’attività, rivolta a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni, è organizzata con l’Asd U-Gen Academy, presieduta da Yegor Yegorkin, ex calciatore ucraino che vive in città con la famiglia. Gli allenamenti seguono i metodi Shakhtar, con istruttori ufficiali e attività in doppia lingua.

«Aperta a tutte le famiglie»

«È una scuola calcio aperta a tutte le famiglie, ma anche un luogo di integrazione -spiega Tetiana Miftakhova, segretaria di U-Gen e moglie di Yegor -. Vogliamo riunire e sostenere la comunità ucraina della Bergamasca attraverso lo sport e mettere energie nei bambini, futuri cittadini consapevoli. Non è un momento facile, complice la guerra, ma Bergamo ci è molto vicina. L’attività è già partita e coinvolge circa 20 bambini».

«Piccoli segni, gesti di pace»