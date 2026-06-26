LovereTri fa il pieno: edizione boom mai così internazionale, 850 atleti al via
TRIATHLON. Domenica 28 giugno torna il grande classico sul lago, con iscritti da 26 paesi. Doppio format confermato, con una gara sulla distanza canonica e una più breve. I campioni in carica cercano il bis, occhi su Ghidini.Lettura meno di un minuto.
Tutti pazzi per il LovereTri. Domenica 28 giugno a Lovere torna il grande triathlon e l’edizione numero 12 si annuncia come l’evento più internazionale della manifestazione: 850 atleti al via, in rappresentanza di 26 paesi.
Uno spettacolo, due gare
La partenza è fissata per le 7,45 dal porto turistico secondo un format consolidato che propone due gare, a cominciare da quella canonica su un percorso più impegnativo che prevede 1,9 km a nuoto, 85,1 km in bicicletta sulla provinciale della Val Borlezza e 20,3 km di corsa su un circuito multi-lap che attraversa Castro, Solto Collina e Riva di Solto. La seconda, in versione ridotta al via alle 8,45 prevede 900 metri di nuoto, 30 km in bicicletta e 6,3 km di corsa.
«Grande evento per il territorio»
La gara sulla distanza più lunga vale anche come tappa del circuito tricolore No draft-Fitri (che vieta la scia in bicicletta) e vede tra i favoriti i campioni in carica Leonardo Allegri ed Eva Serena, a caccia del bis. Tra i bergamaschi in gara occhi sul loverese Michele Ghidini. «Anche stavolta siamo pronti, l’evento si conferma anche una grande vetrina turistica per il territorio», ha sottolineato Luca Lamera, direttore eventi di Mg Sport.
La viabilità
La provinciale 53 in direzione Clusone sarà chiusa al traffico dalle 7,45 alle 12,30, mentre la strada tra Lovere e Riva di Solto subirà limitazioni dalle 8 alle 15,30 (con viabilità garantita ai residenti di Castro).
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