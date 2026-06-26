LovereTri fa il pieno: edizione boom mai così internazionale, 850 atleti al via

Uno spettacolo, due gare

La partenza è fissata per le 7,45 dal porto turistico secondo un format consolidato che propone due gare, a cominciare da quella canonica su un percorso più impegnativo che prevede 1,9 km a nuoto, 85,1 km in bicicletta sulla provinciale della Val Borlezza e 20,3 km di corsa su un circuito multi-lap che attraversa Castro, Solto Collina e Riva di Solto. La seconda, in versione ridotta al via alle 8,45 prevede 900 metri di nuoto, 30 km in bicicletta e 6,3 km di corsa.