Marek da record nei 100: primato provinciale correndo in 10”18

L’estate d’oro di Eric Marek non finisce più: dopo l’emozione della maglia azzurra agli Europei di Birmingham e due medaglie ai Giochi del Mediterraneo, la freccia orobica si è presa un’altra soddisfazione ritoccando il record provinciale dei 100 metri. Al Palio della Quercia di Rovereto il 23enne cresciuto nell’Atletica Bergamo ha infatti corso in 10”18 (vento +0,7 m/s), ritoccando di un centesimo il primato di Roberto Rigali. E Marek non si è fermato: è poi volato in Polonia dove domenica 13 settembre si è imposto nei 100 metri del meeting di livello internazionale di Varsavia (10”21 in batteria, 10”41 in finale).