Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Lunedì 14 Settembre 2026

Marek da record nei 100: primato provinciale correndo in 10”18

ATLETICA. Eric Marek aggiunge un’altra perla alla sua estate ricca di soddisfazioni: al Palio della Quercia di Rovereto ha stabilito il nuovo primato provinciale dei 100 metri in 10”18.

Lettura meno di un minuto.
Marek da record nei 100: primato provinciale correndo in 10”18
Eric Marek (numero 126) ha ritoccato di un centesimo il record bergamasco dei 100 metri che apparteneva a Roberto Rigali (136)
(Foto di Grana/Fidal)

L’estate d’oro di Eric Marek non finisce più: dopo l’emozione della maglia azzurra agli Europei di Birmingham e due medaglie ai Giochi del Mediterraneo, la freccia orobica si è presa un’altra soddisfazione ritoccando il record provinciale dei 100 metri. Al Palio della Quercia di Rovereto il 23enne cresciuto nell’Atletica Bergamo ha infatti corso in 10”18 (vento +0,7 m/s), ritoccando di un centesimo il primato di Roberto Rigali. E Marek non si è fermato: è poi volato in Polonia dove domenica 13 settembre si è imposto nei 100 metri del meeting di livello internazionale di Varsavia (10”21 in batteria, 10”41 in finale).

Gli ultimi risultati si aggiungono alle soddisfazioni estive: debutto agli Europei e due medaglie ai Giochi del Mediterraneo

Risultati che vanno ad aggiungersi a un’estate ricca di soddisfazioni per il portacolori dell’Esercito: debutto in azzurro agli Europei di Birmigham con la staffetta 4x100. E una doppia medaglia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto: argento individuale nei 100 metri e oro con la 4x100 mista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Rovereto
Taranto
Varsavia
atletica
Sport
Roberto Rigali
Eric Marek
Esercito