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Sport / Bergamo Città Domenica 18 Ottobre 2026

Marzani regina in Marocco: prima vittoria nella Coppa del Mondo di spada

SCHERMA. A Casablanca, nella tappa iniziale del circuito, strepitosa impresa della 30enne bergamasca, capace di aggiudicarsi la gara partendo dalla qualificazioni. Decisivo il successo con l'ucraina Maksymenko all’ultimo atto.

Lettura meno di un minuto.
Marzani regina in Marocco: prima vittoria nella Coppa del Mondo di spada
Roberta Marzani, 30 anni, sorride con la medaglia a Casablanca: per la spadista bergamasca dell’Esercito è la prima vittoria in Coppa del Mondo.
(Foto di Bizzi/Federscherma)

Roberta Marzani regina in Marocco. Dopo la vittoria ad agosto ai Giochi del Mediterraneo la spadista bergamasca dell’Esercito conquista la prima vittoria in carriera nella Coppa del Mondo assoluta firmando la tappa d’avvio a Casablanca dopo una cavalcata trionfale iniziata dalle qualificazioni.

La corsa dalle qualificazioni

Superato il primo ostacolo e spalancata la porta del tabellone principale la 30enne bergamasca ha battuto in sequenza la francese Nabeth, l’argento olimpico Mallo-Breton, l’americana Fallon e nei quarti l’ungherese Kun, conquistando il podio.

Il derby e il trionfo

Ma Roberta non si è fermata. In semifinale si è aggiudicata all’ultima stoccata il derby azzurro con Alberta Santuccio completando l’impresa in finale battendo 15-14 l’ucraina Anna Maksymenko. Un filotto sensazionale che conferma la qualità e lo status della spadista orobica.

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