Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
L’EVENTO. Grande partecipazione alla 17esima edizione della manifestazione benefica organizzata dal Club Amici dell’Atalanta: alle 8.45 il via ai percorsi da 6, 10 e 17 chilometri tra Bergamo bassa e Città Alta.Lettura meno di un minuto.
Più di 12mila persone hanno invaso il Sentierone, nella mattinata di domenica 7 giugno, per prendere parte alla diciassettesima edizione della Camminata Nerazzurra, evento benefico - organizzato dal Club Amici dell’Atalanta in collaborazione con Map Comunicazione - divenuto ormai una tradizione di fine stagione sportiva.
«Questa manifestazione dimostra l’amore vero per la nostra grande Atalanta - ha commentato dal palco Marino Lazzarini, presidente del Club Amici dell’Atalanta -. L’Atalanta è nel cuore di tutti noi, è stato un anno difficile, ma siamo ancora in Europa. Ringraziamo la società per questi dieci anni di successi che ci ha regalato».
Lato Atalanta, presente Andrea Fabris, dg area corporate: «Questa è la mia seconda partecipazione e ci tengo tantissimo. È bello stare tutti insieme, vedere tanti tifosi nerazzurri qui. Un ringraziamento particolare va a Marino per questa festa straordinaria. Bisogna arrivare almeno a venti edizioni».
Poi il countdown, il taglio del nastro e la partenza alle 8,45 sul Sentierone, quando il serpentone nerazzurro ha iniziato ad animare Bergamo bassa e Città Alta districandosi tra i percorsi da 6, 10 e 17 chilometri.
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