Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto

Più di 12mila persone hanno invaso il Sentierone, nella mattinata di domenica 7 giugno, per prendere parte alla diciassettesima edizione della Camminata Nerazzurra, evento benefico - organizzato dal Club Amici dell’Atalanta in collaborazione con Map Comunicazione - divenuto ormai una tradizione di fine stagione sportiva.

«Questa manifestazione dimostra l’amore vero per la nostra grande Atalanta - ha commentato dal palco Marino Lazzarini, presidente del Club Amici dell’Atalanta -. L’Atalanta è nel cuore di tutti noi, è stato un anno difficile, ma siamo ancora in Europa. Ringraziamo la società per questi dieci anni di successi che ci ha regalato».

Lato Atalanta, presente Andrea Fabris, dg area corporate: «Questa è la mia seconda partecipazione e ci tengo tantissimo. È bello stare tutti insieme, vedere tanti tifosi nerazzurri qui. Un ringraziamento particolare va a Marino per questa festa straordinaria. Bisogna arrivare almeno a venti edizioni».