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Sport / Bergamo Città Domenica 07 Giugno 2026

Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto

L’EVENTO. Grande partecipazione alla 17esima edizione della manifestazione benefica organizzata dal Club Amici dell’Atalanta: alle 8.45 il via ai percorsi da 6, 10 e 17 chilometri tra Bergamo bassa e Città Alta.

Lettura meno di un minuto.
Lorenzo Sala
Lorenzo Sala
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
La 17esima edizione della Camminata nerazzurra: la partenza dal Sentierone di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Più di 12mila persone hanno invaso il Sentierone, nella mattinata di domenica 7 giugno, per prendere parte alla diciassettesima edizione della Camminata Nerazzurra, evento benefico - organizzato dal Club Amici dell’Atalanta in collaborazione con Map Comunicazione - divenuto ormai una tradizione di fine stagione sportiva.

Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto

«Questa manifestazione dimostra l’amore vero per la nostra grande Atalanta - ha commentato dal palco Marino Lazzarini, presidente del Club Amici dell’Atalanta -. L’Atalanta è nel cuore di tutti noi, è stato un anno difficile, ma siamo ancora in Europa. Ringraziamo la società per questi dieci anni di successi che ci ha regalato».

Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto
Camminata Nerazzurra, oltre 12mila tifosi invadono il Sentierone - Foto

Lato Atalanta, presente Andrea Fabris, dg area corporate: «Questa è la mia seconda partecipazione e ci tengo tantissimo. È bello stare tutti insieme, vedere tanti tifosi nerazzurri qui. Un ringraziamento particolare va a Marino per questa festa straordinaria. Bisogna arrivare almeno a venti edizioni».

Poi il countdown, il taglio del nastro e la partenza alle 8,45 sul Sentierone, quando il serpentone nerazzurro ha iniziato ad animare Bergamo bassa e Città Alta districandosi tra i percorsi da 6, 10 e 17 chilometri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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