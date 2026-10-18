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Sport / Bergamo Città Domenica 18 Ottobre 2026

Milan-Atalanta, i 21 convocati di Sarri per la sfida di San Siro

IL CAMPIONATO. I nerazzurri in campo domenica 18 ottobre alle 18 per la settima giornata di Serie A. Ecco l’elenco completo dei giocatori a disposizione del tecnico.

Lettura meno di un minuto.
Milan-Atalanta, i 21 convocati di Sarri per la sfida di San Siro
Il tecnico nerazzurro Maurizio Sarri

Sono 21 i calciatori convocati da mister Maurizio Sarri per Milan-Atalanta, sfida valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026/27, in programma domenica 18 ottobre alle 18 allo stadio San Siro di Milano. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e DAZN.

Milan-Atalanta, l’elenco dei convocati

Ecco i 21 nerazzurri a disposizione dell’allenatore: Bellanova (16), Bernasconi (47), Carnesecchi (29), De Ketelaere (17), Éderson (13), Gaetano (70), Idele (41), Kolašinac (23), Kristensen (31), Krstović (90), Obrić (40), Pašalić (8), Plaia (53), Pounga (45), Rowe (11), Samardžić (10), Scamacca (9), Sonzogni (51), Sportiello (57), Zalewski (59) e Zappacosta (77).

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