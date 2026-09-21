Mondiali di ciclismo: argento per Nicolas Milesi nella cronometro Under 23

Nicolas Milesi è medaglia d’argento nella prova a cronometro Under 23 dei Mondiali di ciclismo. Il corridore bergamasco della Netcompany Ineos Racing Academy arriva dietro all’olandese Ryan Gal, oro, per 7 secondi e davanti allo spagnolo Hector Alvarez, bronzo a 12 secondi da Gal. Per l’Italia è la seconda medaglia in due giorni ai Mondiali di Montréal, in Canada, dopo l’argento di Filippo Ganna nella cronometro élite. Ventesimo l’altro azzurro, Alessandro Cattani.