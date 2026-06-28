Mondiali, gli atalantini fanno 8 su otto ai sedicesimi. Infortunio per Hien

Otto su otto, meno uno. Isak Hien , infortunato nell’ultimo match della Svezia ai gironi contro il Giappone, è stato costretto ad alzare bandiera bianca e a lasciare il Mondiale , ma la «pattuglia» degli atalantini sani in America si è tolta la soddisfazione di fare en-plein e sbarcare compatta ai sedicesimi di finale , il primo turno a eliminazione diretta.

I magnifici sette ai sedicesimi

Ederson ha vinto il girone col Brasile dopo aver fatto il debutto ai Mondiali contro Haiti e ora troverà il Giappone. Soffre ma chiude in testa al gruppo G anche il Belgio di Charles De Ketelaere, atteso dal Senegal, mentre l’Olanda di de Roon (sempre in panchina finora) passa col vento in poppa e incrocerà il Marocco ai sedicesimi, avversario ostico. Secondi ma avanti la Costa d’Avorio con Kossounou (titolare nelle ultime due gare) e la Croazia di Pasalic (100’ finora) davanti al Ghana di Sulemana (titolare nella prima e nella terza). Terzi e ripescati i due nerazzurri con maggior minutaggio sinora: Kolasinac (264’ e un assist) con la Bosnia e lo sfortunato Hien, che chiude il Mondiale con la Svezia dopo aver giocato 217 minuti.