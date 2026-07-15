Mondiali, l’Argentina in finale: la festa dei tifosi albiceleste a Bergamo -Foto/Video

Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale, ad Atlanta, l’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 (0-0). A guidare la rimonta della Seleccion, dopo il gol inglese di Gordon al 10’ del secondo tempo, due assist di Messi: per Enzo Fernandez (41’ st) e per Lautaro Martinez (47’ st).

Grande festa anche a Bergamo, dove un centinaio di sudamericani si sono dati appuntamento al Lunfa Bar di viale Papa Giovanni XXIII, gestito da un gruppo di ragazzi argentini, per soffrire e gioire insieme guardando la partita. Alla fine grande gioia e cori che sono continuati tra balli e brindisi.

Quarant’anni dopo la «Mano de Dios», l’Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all’Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. In una partita, ad Atlanta, preceduta dalla tensione tra le tifoserie e dagli inni nazionali fischiati e seguita in campo da una lunga serie di falli, si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa, al termine di un brutto primo tempo contrassegnato più da scontri e vere e proprie botte che da vere e proprie azioni.