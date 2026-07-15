Mondiali, l’Argentina in finale: la festa dei tifosi albiceleste a Bergamo -Foto/Video
CALCIO. Gioia incontenibile per la comunità sudamericana a Bergamo.Lettura 1 min.
Bergamo
Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Nella seconda semifinale, ad Atlanta, l’Argentina ha battuto l’Inghilterra 2-1 (0-0). A guidare la rimonta della Seleccion, dopo il gol inglese di Gordon al 10’ del secondo tempo, due assist di Messi: per Enzo Fernandez (41’ st) e per Lautaro Martinez (47’ st).
Grande festa anche a Bergamo, dove un centinaio di sudamericani si sono dati appuntamento al Lunfa Bar di viale Papa Giovanni XXIII, gestito da un gruppo di ragazzi argentini, per soffrire e gioire insieme guardando la partita. Alla fine grande gioia e cori che sono continuati tra balli e brindisi.
Quarant’anni dopo la «Mano de Dios», l’Argentina si ripete nel nome di Leo Messi, che con due assist nega in rimonta la rivincita all’Inghilterra e si conquista la finalissima con la Spagna dei Mondiali 2026. In una partita, ad Atlanta, preceduta dalla tensione tra le tifoserie e dagli inni nazionali fischiati e seguita in campo da una lunga serie di falli, si comincia a giocare sul serio solo nella ripresa, al termine di un brutto primo tempo contrassegnato più da scontri e vere e proprie botte che da vere e proprie azioni.
All’inizio della seconda frazione inglesi avanti con una veloce ripartenza finalizzata da Gordon, seguita dalla veemente reazione dell’Albiceleste che prima coglie il palo con MacAllister e poi a 5 minuti dal termine trova il pari con un tiro maligno di Enzo Fernandez, messo in condizione di pareggiare dal ’Diez’ argentino. Ma non è finita, altro legno di McAllister e altro assist di Messi, stavolta un destro che nel recupero mette sulla testa di Lautaro Martinez il pallone della gloria.
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