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Sport / Bergamo Città Domenica 12 Luglio 2026

Montella e Barni senza freni: doppio podio nel Mondiale Superbike a Donington

MOTOCICLISMO . Domenica 12 luglio in Inghilterra nell’ottava tappa del Campionato il pilota della scuderia di Calvenzano è secondo nella Superpole Race e terzo in gara2 e consolida la classifica del team. Lontani Bautista e Locatelli.

Lettura meno di un minuto.
Montella e Barni senza freni: doppio podio nel Mondiale Superbike a Donington
Yari Montella in gara a Donington (Inghilterra) nell’ottava tappa del Mondiale: dopo il secondo posto nella Superpole Race, il pilota del Barni ha chiuso 3° gara2

Yari Montella non si ferma più e il team Barni continua a sorridere. Domenica 12 luglio a Donington, in Inghilterra,nell’ottavo round del Mondiale di Superbike, il pilota campano della scuderia di Calvenzano si regala il secondo posto nella Superpole Race e il terzo posto in gara2.

Sesto podio consecutivo, Barni 3° tra i team

Montella firma così il sesto podio consecutivo, arrivando a 11 stagionali. Il doppio exploit di Yari permette al team Barni di consolidare la terza posizione in campionato dietro Ducati e Bimota e di mettere un’ipoteca sul titolo delle scuderie Indipendenti.

Lontani Bautista e Locatelli

Faticano invece l’altro pilota del Barni, Alvaro Bautista, 11° nella Superpole Race e 10° in gara2, e il selvinese Andrea Locatelli (Pata Maxus Yahama), 12° nella Superpole e 11° in gara2.

Supersport, 15° Farioli

In gara2 della Supersport 15° posto per Filippo Farioli (VFT Racing Yamaha), a 11,574 secondi da Tom Booth-Amos.

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