Michelangelo Morlacchi, l’anti-personaggio, è la conferma che se anche non si nasce campioni lo si può diventare. A quasi 65 anni, nell’ultimo mese si è messo in bacheca i primi due titoli regionali della carriera, l’ultimo pochi giorni fa a Brescia in mezza maratona: «Premio alla costanza, sono sbocciato tardi - le parole del portacolori dei Runners Bergamo residente a Torre Boldone, l’ultimo weekend miglior M65 in 1h24’02”, e prima impostosi nella 10 km di Cremona -. L’atletica per me è uno stile di vita».

Ha iniziato a praticarla un quarto di secolo fa, quando i doveri della vita gli hanno imposto lo stop a fondo e sci alpinismo. Da allora è diventato uno degli atleti dal cuore grande del nostro movimento, vedi l’aiuto, nelle vesti di guida, ai super-atleti (non vedenti) dell’Omero Bergamo: «L’allenamento del mercoledì è con loro al campo Coni - dice l’eterno ragazzo cresciuto con i miti di Aldo Fantoni e Franco Togni -. È più quello che ricevo di quello che do».