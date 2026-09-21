Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Lunedì 21 Settembre 2026

Nazionale, torna Ruggeri: sostituisce l’infortunato Dimarco

CALCIO. Lunedì 21 settembre il ct Roberto Mancini ha convocato l’esterno bergamasco dopo il forfait dell’interista. Per l’ex atalantino, ora all’Aston Villa, è la seconda volta in azzurro dopo la chiamata di Spalletti nel marzo 2025.

Lettura meno di un minuto.
Nazionale, torna Ruggeri: sostituisce l’infortunato Dimarco
Matteo Ruggeri con la maglia dell’Under 21. Il terzino di Zogno torna in Nazionale maggiore per gli impegni in Nations League del nuovo corso di Mancini
(Foto di Figc.it)

Ancora la Nations League, ancora l’azzurro Italia. Matteo Ruggeri torna in Nazionale, convocato dal ct Roberto Mancini dopo il forfait dell’interista Federico Dimarco per i quattro impegni alle porte nella prima finestra degli impegni internazionali: la sfida col Belgio, venerdì 25 settembre all’Olimpico di Roma, la doppia gara con la Turchia e la partita con la Francia.

La seconda chiamata

Ruggeri in Nazionale è al secondo atto. Nel marzo del 2025 l’ex laterale dell’Atalanta era stato convocato da Spalletti per il doppio confronto di Nations League con la Germania, senza però esordire.

La sfida della Premier

Dopo il trasferimento nella scorsa stagione all’Atletico Madrid, in estate Ruggeri è approdato in Premier League all’Aston Villa e ora conta di sfruttare l’occasione per tornare in pianta stabile nel giro della Nazionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
Matteo Ruggeri
Nazionale