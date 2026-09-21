Nazionale, torna Ruggeri: sostituisce l’infortunato Dimarco
CALCIO. Lunedì 21 settembre il ct Roberto Mancini ha convocato l’esterno bergamasco dopo il forfait dell’interista. Per l’ex atalantino, ora all’Aston Villa, è la seconda volta in azzurro dopo la chiamata di Spalletti nel marzo 2025.Lettura meno di un minuto.
Ancora la Nations League, ancora l’azzurro Italia. Matteo Ruggeri torna in Nazionale, convocato dal ct Roberto Mancini dopo il forfait dell’interista Federico Dimarco per i quattro impegni alle porte nella prima finestra degli impegni internazionali: la sfida col Belgio, venerdì 25 settembre all’Olimpico di Roma, la doppia gara con la Turchia e la partita con la Francia.
La seconda chiamata
Ruggeri in Nazionale è al secondo atto. Nel marzo del 2025 l’ex laterale dell’Atalanta era stato convocato da Spalletti per il doppio confronto di Nations League con la Germania, senza però esordire.
La sfida della Premier
Dopo il trasferimento nella scorsa stagione all’Atletico Madrid, in estate Ruggeri è approdato in Premier League all’Aston Villa e ora conta di sfruttare l’occasione per tornare in pianta stabile nel giro della Nazionale.
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