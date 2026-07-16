Nerazzurro e dettagli metallici: ecco la nuova maglia dell’Atalanta -Foto

Atalanta e New Balance hanno presentato la nuova prima maglia per la stagione 2026/27, nel secondo anno di collaborazione tra il club nerazzurro e il marchio sportivo.

Le strisce nerazzurre e i richiami allo stadio

Il nuovo Home Kit mantiene le tradizionali strisce verticali nei colori Deep Black e Oasis Blue, arricchite da sottili dettagli metallici ispirati alle linee architettoniche della New Balance Arena. Una scelta pensata per legare l’identità storica del club alla sua evoluzione recente.

All’interno del colletto compare la frase «La Maglia Sudata Sempre», richiamo diretto all’etica del lavoro e allo spirito bergamasco. La divisa è completata da pantaloncini e calzettoni neri.

Alcuni dettagli delle nuove divise dell’Atalanta

(Foto di Atalanta.it) Alcuni dettagli delle nuove divise dell’Atalanta

(Foto di Atalanta.it)

Atalanta, la maglia in vendita dal 16 luglio

Secondo Romano Zanforlin, direttore commerciale e marketing dell’Atalanta, il kit rappresenta i valori di determinazione e cultura del lavoro che accompagnano il percorso di crescita del club. New Balance ha invece sottolineato la volontà di conservare la forza delle strisce nerazzurre introducendo elementi più contemporanei.

La maglia è realizzata con materiali tecnici studiati per favorire traspirabilità, comfort e vestibilità. Il nuovo Home Kit sarà disponibile dalle 10 di giovedì 16 luglio negli Atalanta Store, sul sito di New Balance e nei rivenditori autorizzati.