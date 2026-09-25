Persico e Cattaneo, ruote bergamasche ai Mondiali di Montreal

Sabato 26 settembre le donne élite, domenica 27 i professionisti: sta per calare il sipario sul Mondiale di ciclismo di Montreal, in Canada. In entrambe le gare conclusive (e più prestigiose) c’è un pizzico di sapore bergamasco: da una parte la 29enne Silvia Persico , di Cene, dall’altra l’alzanese Mattia Cattaneo , 35 anni.

Silvia gregaria di lusso

La prima a salire in bici sarà Persico, che conclude la sesta stagione con il team Uae. Con il tempo è diventata una «gregaria» di super lusso della campionessa azzurra Elisa Longo Borghini, punta di diamante della Nazionale anche a questo Mondiale. Nella gara iridata, che misura 180,1 km, darà sicuramente il meglio alla causa della capitana e, di riflesso, dell’Italia, che presenta inoltre Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Erica Magnaldi e Monica Trinca Colonel nell’abituale ruolo di mina vagante. Se la dovranno vedere, in particolare, con l’olandese Vollering, la spagnola Blasi, la svizzera Reausser, la polacca Niewiadoma, le francesi Berthet, Kerbaol, la tedesca Lippert, la belga Kopecky, Le Court, Isole Mauritius, la statunitense Faulkner: da questo novero, a meno di sorprese sempre possibili, dovrebbe uscire la campionessa del mondo.