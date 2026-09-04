Primavera, il derby della rinascita: AlbinoLeffe-Atalanta per la prima scintilla

Falsa partenza

I blucelesti padroni di casa , neopromossi in categoria, arrivano alla gara con i nerazzurri dopo la pesante sconfitta a Roma contro la Lazio (2-6) e lo scivolone casalingo contro il Cagliari (0-2). I ragazzi di Maffioletti, che recupera Ndiaye, sinora hanno pagato dazio al salto di categoria mostrando però a sprazzi buoni spunti.

Il trittico nerazzurro

L’Atalanta è l’occasione per ripartire, ma anche la squadra di Bosi ha bisogno di cambiare marcia dopo il doppio passo falso contro il Bologna (2-4) e la Roma (1-3) nelle prime due giornate. Bosi ritroverà Olivieri e Perillo, al rientro dopo gli impegni in nazionale ai Giochi del Mediterraneo, e cerca segnali positivi in vista delle successive sfide contro la Fiorentina a Milano per la Supercoppa Primavera e col Torino in campionato.