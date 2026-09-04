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Sport / Bergamo Città Venerdì 04 Settembre 2026

Primavera, il derby della rinascita: AlbinoLeffe-Atalanta per la prima scintilla

CALCIO. Sabato 5 settembre a Cologno (alle 15) l’inedita sfida bergamasca nel massimo campionato giovanile. Blucelesti e nerazzurri cercano un sorriso dopo l’avvio ad handicap con due sconfitte nelle prime due giornate.

Lettura meno di un minuto.
Primavera, il derby della rinascita: AlbinoLeffe-Atalanta per la prima scintilla
Giovanni Bosi con i ragazzi al centro del campo: l’Atalanta Primavera sfida l’AlbinoLeffe a Cologno nel primo derby del massimo campionato giovanile
(Foto di Atalanta)

Il derby per uscire dall’impasse, tre punti per tornare a sorridere dopo l’eclissi iniziale. Col fardello di due ko nelle prime due giornate, AlbinoLeffe e Atalanta, ultime a quota zero a braccetto col Monza, vanno in cerca di un sussulto nella prima storica sfida orobica nel terzo turno del campionato Primavera 1, sabato 5 settembre (alle 15) a Cologno.

Falsa partenza

I blucelesti padroni di casa, neopromossi in categoria, arrivano alla gara con i nerazzurri dopo la pesante sconfitta a Roma contro la Lazio (2-6) e lo scivolone casalingo contro il Cagliari (0-2). I ragazzi di Maffioletti, che recupera Ndiaye, sinora hanno pagato dazio al salto di categoria mostrando però a sprazzi buoni spunti.

Il trittico nerazzurro

L’Atalanta è l’occasione per ripartire, ma anche la squadra di Bosi ha bisogno di cambiare marcia dopo il doppio passo falso contro il Bologna (2-4) e la Roma (1-3) nelle prime due giornate. Bosi ritroverà Olivieri e Perillo, al rientro dopo gli impegni in nazionale ai Giochi del Mediterraneo, e cerca segnali positivi in vista delle successive sfide contro la Fiorentina a Milano per la Supercoppa Primavera e col Torino in campionato.

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