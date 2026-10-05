Questo assurdo tempo sospeso prima del tritacarne

In verità, stavamo benissimo senza. Stavamo benissimo con gli Europei ogni quattro anni, i Mondiali ogni quattro anni, le rispettive qualificazioni a intervallare le stagioni. Ora no, ogni due anni si gioca anche questa meravigliosamente inutile Nations League , e meno male che qualche testa pensante c’è ancora, ed è stata abolita la Confederations Cup , quella sorta di prova generale del Mondiale che è stata soppressa dopo l’edizione del 2017. Se ne sono giocate dieci edizioni, pure troppe.

Si creano disparità evidenti tra le squadre che hanno una decina malcontata di Nazionali e chi ne ha pochissimi e quindi ha a disposizione una sorta di preparazione bis

La novità attuale è questa sosta di tre settimane dei campionati per la Nations League. Un intento buono - accorpare gli impegni delle Nazionali - si è tradotto in un esito infausto: bloccare i campionati dopo solo un mese abbondante di partite. L’esito è infausto perché ovviamente si spacchettano le squadre, creando squilibri interni tra chi giocherà tantissimo e chi starà a guardare per 20 giorni. E si creano disparità evidenti tra le squadre che hanno una decina malcontata di Nazionali - dunque giocatori a forte rischio infortuni, vedasi Raspadori - e chi ne ha pochissimi e quindi ha a disposizione una sorta di preparazione bis.