Rally del Sebino, ecco la 14ª edizione: si torna a correre su due giorni
AUTOMOBILISMO. L’evento il 20-21 giugno, quartier generale al Porto Turistico di Lovere. Fra i favoriti la coppia bresciano-bergamasca Mabellini-Lenzi.Lettura meno di un minuto.
Lovere
Otto mesi dopo l’ultimo, il 13°, torna nel weekend 2 0-21 giugno il Rally del Sebino. Inedita la collocazione alle porte dell’estate dell’evento organizzato da Sebino Eventi. Si torna a correre su due giorni, sabato e domenica, e a una frazione in notturna, il secondo passaggio sulla San Fermo. È il piatto forte del sabato: due passaggi, alle 17,20 e alle 21,20, in un primo giorno molto selettivo. Domenica le altre due prove speciali, la Rogno e la Val di Scalve, entrambe da ripetere due volte. Il quartier generale è a Lovere, al Porto Turistico: la «24 Ore del Sebino» comincia alle 16,01 di sabato e si chiude alle 16,01 di domenica. Sabato mattina verifiche e shakedown a Cerete.
Occhio a Bendotti e Nodari
Nell’elenco iscritti il grande favorito è il bresciano Andrea Mabellini: con lui c’è una bergamasca, la compagna Virginia Lenzi di Castione della Presolana, alle note della Lancia Ypsilon. Mabellini ha partecipato già due anni fa, vincendo nettamente. Manca Simone Miele, primo a ottobre. Il nome più pesante è quello di Andrea Crugnola, quattro volte tricolore: non giocherà però per vincere, la sua Peugeot 106 è lontana dalle performance delle 17 Rally 2. Puntano in alto anche due bergamaschi, Gianpietro Bendotti con Giuliano Vaerini e Ilario Nodari con Danilo Fappani. La gara ha validità anche per il Trofeo Province Lombarde.
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