Rally del Sebino, ecco la 14ª edizione: si torna a correre su due giorni

Otto mesi dopo l’ultimo, il 13°, torna nel weekend 2 0-21 giugno il Rally del Sebino. Inedita la collocazione alle porte dell’estate dell’evento organizzato da Sebino Eventi. Si torna a correre su due giorni, sabato e domenica, e a una frazione in notturna, il secondo passaggio sulla San Fermo. È il piatto forte del sabato: due passaggi, alle 17,20 e alle 21,20, in un primo giorno molto selettivo. Domenica le altre due prove speciali, la Rogno e la Val di Scalve, entrambe da ripetere due volte. Il quartier generale è a Lovere, al Porto Turistico: la «24 Ore del Sebino» comincia alle 16,01 di sabato e si chiude alle 16,01 di domenica. Sabato mattina verifiche e shakedown a Cerete.