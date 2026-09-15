Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Val Calepio e Sebino Martedì 15 Settembre 2026

Romele e la sua Vuelta da incorniciare: «Oltre le attese, ma sapevo di stare bene»

CICLISMO. Il bilancio del velocista: due secondi posti e otto volte fra i primi 10 dell’ordine d’arrivo. «A Granada per il gran finale c’era la mia famiglia, ho dato il massimo. Mas vincitore meritevole».

Lettura 2 min.
Renato Fossani
Renato Fossani
Romele e la sua Vuelta da incorniciare: «Oltre le attese, ma sapevo di stare bene»
Romele alle spalle di Johannessen nell’ultima tappa della Vuelta
(Foto di Ansa)

Tra gli spettatori al traguardo, a Granada dove domenica si è conclusa la Vuelta España, ad attendere Alessandro Romele c’erano pure i genitori Raul e Silvana e la sorella Elisa, che con il ciclismo ha pure lei uno stretto rapporto essendo nutrizionista che collabora con la squadra professional Mbh Bank Csb Telecom Fort. Lunedì 14 settembre la famigliola si è ritagliata qualche ora in visita alla città e già martedì 15 saranno di ritorno a Lovere.

Romele: «Ho dato tutto»

Alessandro riprende le valutazioni sull’ultima tappa, e non solo, già manifestate subito dopo l’arrivo, che lo ha visto al secondo posto. «Sapevo ovviamente della presenza dei miei familiari, per cui avevo dato il massimo per ottenere un risultato». Mancato per un nulla: «È vero, ma non intendo togliere i meriti a nessuno, nel caso a Tobias Johannessen. Io sono consapevole di avere dato tutto, forse di più, e questo mi consente di avere, come diciamo noi, il cuore in pace».

Il racconto della Vuelta

La verità nient’altro che la verità, la mettiamo sul ridere ovviamente. Si aspettava una Vuelta da protagonista? «Già a Monaco, alla partenza, avevo la sensazione di essere nella condizione giusta per assolvere al meglio l’impegno che il direttore sportivo Mario Manzoni mi aveva assegnato, essere cioè uomo squadra e puntare agli sprint. Certo che esprimermi a questi livelli non me lo sarei aspettato». Come è riuscito a consolidare il suo rendimento? «Con il lavoro, mi sono impegnato non molto, ma moltissimo. In questo devo un grazie a un secondo bergamasco, dopo Manzoni: a Maurizio Mazzoleni, responsabile dei preparatori dell’Astana, l’ho seguito alla lettera e questo è stato il risultato».

«Non mi aspettavo questi risultati»

L’Astana nel frattempo l’ha riconfermato per altri due anni, nel 2027 e 2028: «Sinceramente non è stata una sorpresa in quanto io avevo già firmato prima della Vuelta. Mi segue ormai da quattro anni, mi trovo bene, perché cambiare?». L’argomento si sposta di nuovo sulla Vuelta e Romele rafforza, a sorpresa, i meriti del vincitore, lo spagnolo Enric Mas: «Tadej Pogacar è stato sfortunato, questo nessuno lo può negare, ma se fosse stato in corsa avrebbe trovato un avversario ostico. A mio avviso non era tanto scontata la vittoria, quanto meno avrebbe avuto nello spagnolo un ulteriore ostacolo in quanto ha dimostrato di poter competere. Diciamo che con il ritiro di Tadej è venuto meno parte dello spettacolo». La Vuelta di Alessandro Romele? «Ripeto, molto di più di quanto mi aspettassi. Ho faticato in salita, ed era scontato, ma ne è valsa la pena. Otto top ten tra cui due secondi posti - uno superato da Van Aert -, è stata un risultato notevole, mi ha incoraggiato a continuare. Ritengo che il terzo posto nella classifica a punti, sebbene lontano da Van Aert che ha collezionato 326 punti contro i 273 di Brennan e i miei 216, sia un risultato gratificante. Non me l’aspettavo» .

Romele e la sua Vuelta da incorniciare: «Oltre le attese, ma sapevo di stare bene»
Romele secondo dietro a Van Aert nella 15a tappa
(Foto di Ansa)

L’attende il finale di stagione... «Qualcosa ho dato, qualcosa penso di riuscire a fare negli impegni che nell’immediato mi attendono; prima comunque mi concedo una quindicina di giorni di relativo riposo, senza insomma abbandonare la bicicletta. Alla ripresa mi attendono Agostoni, Bernocchi, Tre Valli Varesine, Gran Piemonte». Il Lombardia? «Non rientra nel mio programma, lo seguirò in televisione...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lovere
Ciclismo
Sport
Tadej Pogacar
Enric Mas
Van Aert
Alessandro Romele
Mario Manzoni
maurizio mazzoleni
Mbh Bank Csb Telecom Fort