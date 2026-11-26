La soddisfazione per una vittoria conquistata in extremis, ma anche la consapevolezza di dover risolvere i problemi difensivi. Maurizio Sarri analizza così il successo per 3-2 dell’Atalanta sul campo del Borac Banja Luka, nella quarta giornata di Conference League. Sotto di due reti, i nerazzurri hanno ribaltato il risultato nel giro di sette minuti grazie ai gol di Krstović, Kolašinac e Zappacosta.

La rimonta e la fragilità difensiva

«La verità è che abbiamo fatto una buona partita e abbiamo creato tantissime palle gol. Purtroppo in questo momento non abbiamo solidità difensiva e questa fragilità ci fa diventare tutte le partite più complicate», ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky. «Questo si sta ripetendo da diverse partite e ci crea delle difficoltà. Poi le partite per noi si rompono e non possiamo sperare di risolverle sempre così».

Scamacca e Krstović, nessun dualismo

Il tecnico ha risposto anche a una domanda sulla rivalità tra Scamacca e Krstovic, che il primo sta subendo anche psicologicamente: «Ho sempre detto che secondo me il dualismo non esiste» ha ribadito Sarri. «In questo momento sta facendo meglio Krstović e gioca di più Krstović, però potrebbe essere anche solo un momento stagionale».

Il ringraziamento ai tifosi nerazzurri