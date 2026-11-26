Sarri: «Atalanta, grande carattere. Ma dobbiamo ritrovare la solidità difensiva»
L’INTERVISTA. Il tecnico nerazzurro dopo il 3-2 in rimonta in trasferta: «Non possiamo sperare di risolvere sempre così le partite». E ringrazia i tifosi.Lettura meno di un minuto.
La soddisfazione per una vittoria conquistata in extremis, ma anche la consapevolezza di dover risolvere i problemi difensivi. Maurizio Sarri analizza così il successo per 3-2 dell’Atalanta sul campo del Borac Banja Luka, nella quarta giornata di Conference League. Sotto di due reti, i nerazzurri hanno ribaltato il risultato nel giro di sette minuti grazie ai gol di Krstović, Kolašinac e Zappacosta.
La rimonta e la fragilità difensiva
«La verità è che abbiamo fatto una buona partita e abbiamo creato tantissime palle gol. Purtroppo in questo momento non abbiamo solidità difensiva e questa fragilità ci fa diventare tutte le partite più complicate», ha spiegato il tecnico ai microfoni di Sky. «Questo si sta ripetendo da diverse partite e ci crea delle difficoltà. Poi le partite per noi si rompono e non possiamo sperare di risolverle sempre così».
Scamacca e Krstović, nessun dualismo
Il tecnico ha risposto anche a una domanda sulla rivalità tra Scamacca e Krstovic, che il primo sta subendo anche psicologicamente: «Ho sempre detto che secondo me il dualismo non esiste» ha ribadito Sarri. «In questo momento sta facendo meglio Krstović e gioca di più Krstović, però potrebbe essere anche solo un momento stagionale».
Il ringraziamento ai tifosi nerazzurri
Un pensiero, infine, per i sostenitori atalantini che hanno seguito la squadra in Bosnia: «Voglio dire un grazie anche ai nostri tifosi che hanno fatto tanti chilometri per essere lì e che per 97 minuti ci hanno dato veramente una mano. Per fortuna stasera li abbiamo ripagati».
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