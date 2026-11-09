Sarri: «Fluidi dopo il gol contro il Monza. Vittoria che dà benzina»

«Una partita da squadra mentalmente poco sicura e in difficoltà nel primo tempo, e da squadra fluida dopo il gol». Di fronte a una prestazione dai due volti, Maurizio Sarri restituisce una sintesi che inevitabilmente intreccia le ombre e le luci. Ma contava vincere, e allora si può distendere un sorriso: «Nella prima parte della gara abbiamo pagato un po’ di nervosismo - riconosce il tecnico dell’Atalanta in sala stampa, dopo l’1-0 sul Monza -: la squadra era contratta, non in fiducia, non stava facendo le cose che avevamo preparato. Gli avversari sono partiti energici, ma dopo 25-30 minuti hanno cominciato ad allungare le distanze».

Ed è arrivata la svolta, finalmente: «Il gol ci ha liberato la mente - sottolinea il mister -: abbiamo cominciato a giocare bene a calcio, con tante occasioni per arrotondare. Mi è piaciuto che la squadra a un certo punto abbia capito che c’era la possibilità anche per palleggiare, non solo per forzare le giocate in verticale».

Se ci si guarda alle spalle, Sarri fotografa i problemi del momento. Non tutto è risolto, ovviamente, e di lavoro ce n’è ancora parecchio: «Nelle ultime due partite (contro Parma e Kairat, ndr), secondo le analisi statistiche, abbiamo avuto 18 occasioni da gol a favore e ne abbiamo fatto solo uno, mentre gli avversari ci hanno fatto quattro gol con cinque occasioni: evidentemente, qualcosa dentro le due aree stiamo sbagliando». Però «questi tre punti ci possono dare qualcosa», rimarca Sarri, e la sosta permette di trovare un po’ di respiro: «In 27 giorni abbiamo fatto nove partite con dieci giocatori fuori: i pochi disponibili li abbiamo tritati, perché la sosta precedente ci aveva tritato. Certo, dispiace che in questa nuova pausa avremo 17-18 giocato impegnati con le nazionali: rimarremo a lavorare in cinque. Speriamo che, nella seconda settimana, cominci a rientrare qualche infortunato».