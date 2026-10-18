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Sport / Bergamo Città Domenica 18 Ottobre 2026

Sarri: «Tre tocchi di mano, ma visti solo quelli per il Milan e ho scoperto che si può insultare l’arbitro»

L’INTERVISTA. Le parole a fine gara del mister nerazzurro che polemizzano su alcune scelte dell’arbitro Chiffi.

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Sarri: «Tre tocchi di mano, ma visti solo quelli per il Milan e ho scoperto che si può insultare l’arbitro»
Maurizio Sarri a San Siro contro il Milan. Il tecnico nerazzurro è stato molto polemico con alcune decisioni dell’arbitro Chiffi.

Bergamo

«La prima grossa palla gol della partita è stata la nostra con Krstovic. Poi ci sono stati anche episodi contrari, perché la palla sul braccio del difensore è battuta tre volte: due volte in area nostra e sono chiamate al Var, e una volta in area del Milan e non è stata chiamata al Var sul cross di Rowe mi sembra abbia fatto mano De Winter»: è la polemica del tecnico dell’Atalanta, Maurizio Sarri, a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 a San Siro contro il Milan .

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«Poi oggi ho scoperto anche una cosa nuova - aggiunge - che ci sono dei giocatori che possono ’mandare a fanc...’ l’arbitro. Chi non ha importanza. Alla fine del primo tempo ho chiesto all’arbitro se per regolamento c’era qualcuno che lo poteva ’mandare a fanc...’ e lui mi ha detto di sì e che però lo ha ammonito. Allora gli ho detto che se lo mando io mi manda fuori, giustamente. Quindi lasciamo perdere, la conduzione a noi non è assolutamente piaciuta, ma io ogni volta che incontro Chiffi a San Siro finisce così. Comunque ci dispiace non aver raccolto punti e soprattutto ci dispiace di aver avuto la palla del 3-3 a sei minuti dalla fine», conclude Sarri.

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