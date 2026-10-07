Sarzilla alla conquista delle Hawaii: «Sogno un posto nei 10 ai Mondiali»

«Sogno la top ten, voglio divertirmi faticando». Alle Hawaii sarà una fatica indimenticabile , ma Michele Sarzilla non ha dubbi sul fatto che al Mondiale di triathlon, distanza Iron Man , ci sarà da faticare tra gli uomini d’acciaio.

La seconda volta sulla distanza

Sabato 10 ottobre nell’arcipelago il 38enne di Seriate, punta di diamante della Dds, sarà al via della kermesse iridata sulla super distanza della categoria (3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e una maratona) e mette a fuoco la condizione e gli obiettivi. «Di fatto sarà la mia seconda gara su questa distanza, ma quando ho iniziato sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Mi sento pronto, per ambientarmi sono arrivato qui tre settimane fa».