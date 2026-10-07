Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Mercoledì 07 Ottobre 2026

Sarzilla alla conquista delle Hawaii: «Sogno un posto nei 10 ai Mondiali»

TRIATHLON. Sabato 10 ottobre nell’arcipelago il 38enne di Seriate sarà in gara nella kermesse iridata sulla distanza Iron Man (3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta, una maratona). «Voglio divertirmi faticando, la concorrenza è mostruosa».

Lettura meno di un minuto.
Sarzilla alla conquista delle Hawaii: «Sogno un posto nei 10 ai Mondiali»
Michele Sarzilla, qui impegnato nel triathlon olimpico internazionale di Bardolino, sarà in gara ai Mondiali alle Hawaii nella super distanza Iron Man.
(Foto di Newspower)

«Sogno la top ten, voglio divertirmi faticando». Alle Hawaii sarà una fatica indimenticabile, ma Michele Sarzilla non ha dubbi sul fatto che al Mondiale di triathlon, distanza Iron Man, ci sarà da faticare tra gli uomini d’acciaio.

La seconda volta sulla distanza

Sabato 10 ottobre nell’arcipelago il 38enne di Seriate, punta di diamante della Dds, sarà al via della kermesse iridata sulla super distanza della categoria (3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e una maratona) e mette a fuoco la condizione e gli obiettivi. «Di fatto sarà la mia seconda gara su questa distanza, ma quando ho iniziato sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Mi sento pronto, per ambientarmi sono arrivato qui tre settimane fa».

Il sesto posto agli Europei

Pluricampione italiano sulla distanza olimpica ma escluso dai Giochi di Parigi nel 2024, Sarzilla arriva ai Mondiali alle Hawaii col sesto posto conquistato agli Europei in estate. Un motivo in più per sognare in grande. «Dato che sognare non costa nulla, dico un piazzamento nella top ten o appena a ridosso: caldo e umidità (vicina al 90%, ndr) in genere li subisco meno di altri, anche se la concorrenza sarà monstre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Triathlon
Sport
Michele Sarzilla