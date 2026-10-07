Sarzilla alla conquista delle Hawaii: «Sogno un posto nei 10 ai Mondiali»
TRIATHLON. Sabato 10 ottobre nell’arcipelago il 38enne di Seriate sarà in gara nella kermesse iridata sulla distanza Iron Man (3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta, una maratona). «Voglio divertirmi faticando, la concorrenza è mostruosa».Lettura meno di un minuto.
«Sogno la top ten, voglio divertirmi faticando». Alle Hawaii sarà una fatica indimenticabile, ma Michele Sarzilla non ha dubbi sul fatto che al Mondiale di triathlon, distanza Iron Man, ci sarà da faticare tra gli uomini d’acciaio.
La seconda volta sulla distanza
Sabato 10 ottobre nell’arcipelago il 38enne di Seriate, punta di diamante della Dds, sarà al via della kermesse iridata sulla super distanza della categoria (3,8 km a nuoto, 180 km in bicicletta e una maratona) e mette a fuoco la condizione e gli obiettivi. «Di fatto sarà la mia seconda gara su questa distanza, ma quando ho iniziato sapevo che sarebbe arrivato questo giorno. Mi sento pronto, per ambientarmi sono arrivato qui tre settimane fa».
Il sesto posto agli Europei
Pluricampione italiano sulla distanza olimpica ma escluso dai Giochi di Parigi nel 2024, Sarzilla arriva ai Mondiali alle Hawaii col sesto posto conquistato agli Europei in estate. Un motivo in più per sognare in grande. «Dato che sognare non costa nulla, dico un piazzamento nella top ten o appena a ridosso: caldo e umidità (vicina al 90%, ndr) in genere li subisco meno di altri, anche se la concorrenza sarà monstre».
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