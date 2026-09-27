Scalvini all’Atalanta, prolungato il contratto per il difensore

Prolungamento del contratto con l’Atalanta per il 22enne difensore cresciuto a Zingonia. Lo rende noto la società stessa sul sito atalanta.it. «Una storia d’amore cominciata nell’estate del 2015 e proseguita nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d’Europa nella magica notte di Dublino» si legge. Un «figlio di Zingonia» che sui campi del Centro Bortolotti è cresciuto e diventato uomo, incarnando pienamente i valori che all’Atalanta vengono trasmessi fin da bambini.