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Sport Domenica 27 Settembre 2026

Scalvini all’Atalanta, prolungato il contratto per il difensore

CALCIO. Un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente: Giorgio Scalvini ha prolungato il contratto di prestazione sportiva con l’Atalanta BC.

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Redazione Web
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Scalvini all’Atalanta, prolungato il contratto per il difensore
Il momento della firma del prolungamento del contratto
(Foto di Atalanta.it)

Zingonia

Prolungamento del contratto con l’Atalanta per il 22enne difensore cresciuto a Zingonia. Lo rende noto la società stessa sul sito atalanta.it. «Una storia d’amore cominciata nell’estate del 2015 e proseguita nel corso degli anni, passo dopo passo, gradino dopo gradino, fino ad arrivare sul tetto d’Europa nella magica notte di Dublino» si legge. Un «figlio di Zingonia» che sui campi del Centro Bortolotti è cresciuto e diventato uomo, incarnando pienamente i valori che all’Atalanta vengono trasmessi fin da bambini.

«Esemplare nel comportamento, sia in campo che fuori, ha onorato sempre la maglia nerazzurra che a soli 22 anni ha già indossato da professionista per 144 volte» scrive ancora la società su atalanta.it.

«La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra».

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