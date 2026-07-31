Scatta da Losanna il Tour de France, Bergamo cala il poker
CICLISMO FEMMINILE. Balsamo, Consonni, Arianna Fidanza e Persico le orobiche in sella, ognuna con compiti precisi. Arrivo a Nizza dopo nove tappe.Lettura meno di un minuto.
Losanna
Scatta sabato 1 agosto da Losanna il Tour de France femminile, che vede la partecipazione di 19 atlete italiane. Quattro le bergamasche: Elisa Balsamo, 28 anni, Chiara Consonni, 27, Arianna Fidanza, 31, e Silvia Persico, 29. Ognuna ha ruoli ben definiti: Balsamo e Consonni inseguono le vittorie in volata; Fidanza affronta la corsa da jolly e punta alle fughe; Persico, infine, si metterà al servizio di Elisa Longo Borghini, attenendosi alle disposizioni della leader, che punta alla classifica.
Ferrand Prevot vincitrice 2025
Velociste favorite nella prima tappa di 137 chilometri a Losanna e domani nella seconda. Martedì 4 agosto la cronometro di 21 chilometri; mette comprensibilmente in apprensione la settima tappa, che prevede l’arrivo al Mont Ventoux. I chilometri distribuiti su nove tappe sono 1.175, dislivello di 18.795 metri. L’anno scorso ha vinto la francese Pauline Ferrand Prevot.
© RIPRODUZIONE RISERVATA