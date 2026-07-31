Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 31 Luglio 2026

Scatta da Losanna il Tour de France, Bergamo cala il poker

CICLISMO FEMMINILE. Balsamo, Consonni, Arianna Fidanza e Persico le orobiche in sella, ognuna con compiti precisi. Arrivo a Nizza dopo nove tappe.

Lettura meno di un minuto.
Scatta da Losanna il Tour de France, Bergamo cala il poker
Chiara Consonni, 27 anni, punta al successo nelle volate

Losanna

Scatta sabato 1 agosto da Losanna il Tour de France femminile, che vede la partecipazione di 19 atlete italiane. Quattro le bergamasche: Elisa Balsamo, 28 anni, Chiara Consonni, 27, Arianna Fidanza, 31, e Silvia Persico, 29. Ognuna ha ruoli ben definiti: Balsamo e Consonni inseguono le vittorie in volata; Fidanza affronta la corsa da jolly e punta alle fughe; Persico, infine, si metterà al servizio di Elisa Longo Borghini, attenendosi alle disposizioni della leader, che punta alla classifica.

Scatta da Losanna il Tour de France, Bergamo cala il poker
Elisa Balsamo, 28 anni
Scatta da Losanna il Tour de France, Bergamo cala il poker
Arianna Fidanza, 31 anni
Scatta da Losanna il Tour de France, Bergamo cala il poker
Silvia Persico, 29 anni

Ferrand Prevot vincitrice 2025

Velociste favorite nella prima tappa di 137 chilometri a Losanna e domani nella seconda. Martedì 4 agosto la cronometro di 21 chilometri; mette comprensibilmente in apprensione la settima tappa, che prevede l’arrivo al Mont Ventoux. I chilometri distribuiti su nove tappe sono 1.175, dislivello di 18.795 metri. L’anno scorso ha vinto la francese Pauline Ferrand Prevot.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Ciclismo
Sport
Chiara Consonni
Silvia Persico
Arianna Fidanza
Elisa Balsamo
Tour de France