Scatta da Losanna il Tour de France, Bergamo cala il poker

Scatta sabato 1 agosto da Losanna il Tour de France femminile, che vede la partecipazione di 19 atlete italiane. Quattro le bergamasche: Elisa Balsamo, 28 anni, Chiara Consonni, 27, Arianna Fidanza, 31, e Silvia Persico, 29. Ognuna ha ruoli ben definiti: Balsamo e Consonni inseguono le vittorie in volata; Fidanza affronta la corsa da jolly e punta alle fughe; Persico, infine, si metterà al servizio di Elisa Longo Borghini, attenendosi alle disposizioni della leader, che punta alla classifica.