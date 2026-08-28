Sei bergamaschi pronti a essere protagonisti ai Giochi del Mediterraneo

Ai Giochi del Mediterraneo 2026 sta per arrivare il momento dell’atletica, che sarà protagonista dal 30 agosto al 3 settembre, e il movimento bergamasco sarà rappresentato da sei atleti. I primi a scendere in pista saranno tre velocisti, tutti impegnati domenica 30 nelle batterie e nelle eventuali finali dei 100 metri. Si tratta di Eric Marek, Roberto Rigali e Alessia Pavese.