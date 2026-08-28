Sei bergamaschi pronti a essere protagonisti ai Giochi del Mediterraneo
ATLETICA. A Taranto subito in pista per i 100 i velocisti Marek, Rigali e Pavese, poi sarà la volta di Parolini (5.000), Dezza (200) e Colli (3.000 siepi).Lettura meno di un minuto.
Ai Giochi del Mediterraneo 2026 sta per arrivare il momento dell’atletica, che sarà protagonista dal 30 agosto al 3 settembre, e il movimento bergamasco sarà rappresentato da sei atleti. I primi a scendere in pista saranno tre velocisti, tutti impegnati domenica 30 nelle batterie e nelle eventuali finali dei 100 metri. Si tratta di Eric Marek, Roberto Rigali e Alessia Pavese.
Marek, 23enne dell’Esercito cresciuto all’Atl. Bergamo 59 Oriocenter, in stagione ha corso i 100 in 10”20 e ha nel mirino il primato orobico di specialità, distante un solo centesimo. Lunedì 1 ci sarà poi la 4x100. Stesso programma di Rigali (Carabinieri-Bergamo Stars), convocato una settimana fa in sostituzione di Samuele Ceccarelli. Per Pavese, 28enne aviera di Villa di Serio convocata sui 100 metri e in 4x100, ci sarà l’opportunità per il riscatto dopo la medaglia sfumata agli ultimi Europei.
Nei giorni successivi scenderanno in pista anche gli altri bergamaschi Sebastiano Parolini (5.000 metri, Gruppo alpinistico vertovese), Filippo Dezza (Bergamo Stars), 21enne di Brembate Sopra campione italiano assoluto dei 200 metri, e Gaia Colli, 27enne dei Carabinieri diventata grande in divisa Atl. Valle Brembana (3.000 siepi).
Il programma di domenica 30
Ore 18,10 batterie 100 donne, Alessia Pavese; ore 18,25 batterie 100 uomini, Eric Marek e Roberto Rigali; ore 19,55 eventuale finale 100 donne, Pavese; ore 20,05 eventuale finale 100 uomini Marek e Rigali.
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