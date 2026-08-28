Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Venerdì 28 Agosto 2026

Sei bergamaschi pronti a essere protagonisti ai Giochi del Mediterraneo

ATLETICA. A Taranto subito in pista per i 100 i velocisti Marek, Rigali e Pavese, poi sarà la volta di Parolini (5.000), Dezza (200) e Colli (3.000 siepi).

Lettura meno di un minuto.
Sei bergamaschi pronti a essere protagonisti ai Giochi del Mediterraneo
Alessia Pavese, 28enne di Villa di Serio: ai Giochi del Mediterraneo è stata convocata sui 100 metri e in 4x100
(Foto di Grana/Fidal)

Ai Giochi del Mediterraneo 2026 sta per arrivare il momento dell’atletica, che sarà protagonista dal 30 agosto al 3 settembre, e il movimento bergamasco sarà rappresentato da sei atleti. I primi a scendere in pista saranno tre velocisti, tutti impegnati domenica 30 nelle batterie e nelle eventuali finali dei 100 metri. Si tratta di Eric Marek, Roberto Rigali e Alessia Pavese.

Sei bergamaschi pronti a essere protagonisti ai Giochi del Mediterraneo
Eric Marek, qui con il pettorale numero 126
(Foto di Grana/Fidal)

Marek, 23enne dell’Esercito cresciuto all’Atl. Bergamo 59 Oriocenter, in stagione ha corso i 100 in 10”20 e ha nel mirino il primato orobico di specialità, distante un solo centesimo. Lunedì 1 ci sarà poi la 4x100. Stesso programma di Rigali (Carabinieri-Bergamo Stars), convocato una settimana fa in sostituzione di Samuele Ceccarelli. Per Pavese, 28enne aviera di Villa di Serio convocata sui 100 metri e in 4x100, ci sarà l’opportunità per il riscatto dopo la medaglia sfumata agli ultimi Europei.

Nei giorni successivi scenderanno in pista anche gli altri bergamaschi Sebastiano Parolini (5.000 metri, Gruppo alpinistico vertovese), Filippo Dezza (Bergamo Stars), 21enne di Brembate Sopra campione italiano assoluto dei 200 metri, e Gaia Colli, 27enne dei Carabinieri diventata grande in divisa Atl. Valle Brembana (3.000 siepi).

Il programma di domenica 30

Ore 18,10 batterie 100 donne, Alessia Pavese; ore 18,25 batterie 100 uomini, Eric Marek e Roberto Rigali; ore 19,55 eventuale finale 100 donne, Pavese; ore 20,05 eventuale finale 100 uomini Marek e Rigali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
atletica
Sport
Sebastiano Parolini
Filippo Dezza
Roberto Rigali
Gaia Colli
Alessia Pavese
Eric Marek
Giochi del Mediterraneo