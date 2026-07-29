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Sport / Bergamo Città Mercoledì 29 Luglio 2026

Serie C: AlbinoLeffe confermato nel girone A, Atalanta U23 «spostata» nel B

STAGIONE26/27. I seriani per l’ottava annata di fila nel raggruppamento nord, i nerazzurri con le squadre del centro dopo l’esperienza al sud del 2025/26.

Lettura meno di un minuto.
Serie C: AlbinoLeffe confermato nel girone A, Atalanta U23 «spostata» nel B
L’Atalanta Under 23 durante il primo allenamento della stagione 2026/27, che la vedrà protagonista nel girone B di Serie C
(Foto di Atalanta.it)

bergamo

Conferma per l’AlbinoLeffe, spostamento per l’Atalanta Under 23: questo il responso dopo la pubblicazione della composizione dei tre gironi della Serie C. I blucelesti rimangono (per l’ottava stagione consecutiva) nel girone A, quello con le squadre del nord Italia.

I nerazzurrini, dopo l’esperienza nel girone C (sud) del 2025/26, «risalgono» un po’ la penisola venendo inseriti con le squadre del centro nel girone B; prevista anche una trasferta sarda, sul campo della Torres.

Serie C: AlbinoLeffe confermato nel girone A, Atalanta U23 «spostata» nel B
La formazione dell'AlbinoLeffe nell'amichevole con il Pavia

I tre gironi di Serie C

Girone A: AlbinoLeffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cittadella, Desenzano, Dolomiti Bellunesi, Folgore Caratese, Giana Erminio, Juventus Next Gen, Lecco, Lumezzane, Novara, Ospitaletto, Franciacorta, Pergolettese, Pro Vercelli, Renate, Trento, Treviso, Union Brescia.

Girone B: Atalanta Under 23, Campobasso, Forlì, Grosseto, Gubbio, Guidonia, Montecelio, Latina, Livorno, Ostiamare, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Ravenna, Reggiana, Sambenedettese, Spezia, Torres, Vado, Vis Pesaro.

Girone C: Altamura, Audace Cerignola, Bari, Barletta, Casarano, Casertana, Catania, Cavese, Cosenza, Crotone, Foggia, Giugliano, Inter U23, Monopoli, Picerno, Potenza, Salernitana, Savoia, Scafatese, Sorrento.

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