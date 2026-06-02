Sette atalantini convocati per i Mondiali. Stracciato il record di quattro a Qatar 2022

I magnifici sette sono, con Kamaldeen Sulemana (Ghana), Mario Pasalic (Croazia), Marten de Roon (Olanda), Charles De Ketelaere (Belgio), Isak Hien (Svezia), Sead Kolasinac (Bosnia) e Kossounou (Costa d’Avorio). De Roon e Pasalic c’erano anche nel 2022 , quando nelle file dei nerazzurri erano inclusi pure Teun Koopmeiners nell’Olanda e Joakim Maehle nella Danimarca. In precedenza si era arrivati tre volte a due, nel 1950 con gli azzurri Casari e Caprile, nel 1990 con Caniggia nell’Argentina e Stromberg nella Svezia e nel 2018 con Freuler nella Svizzera e Cornelius nella Danimarca.

Seconda squadra di A dopo il Milan

I giocatori nerazzurri ai Mondiali avrebbero potuto essere di più se si fosse qualificata anche l’Italia perché Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Jack Raspadori e Gianluca Scamacca erano nel giro azzurro. Per i Mondiali è comunque record, mentre il primato per i Campionati europei è stato stabilito nel 2020 con nove. Sette giocatori ai Mondiali è un dato di eccellenza se si considerano i convocati delle varie squadre di Serie A: l’Atalanta è seconda a braccetto con Inter e Juventus, dietro al Milan, crollato in dirittura d’arrivo, che ne ha 10.