Smaltito l’infortunio alla caviglia: Kristensen recupera per la Roma

A centrocampo certezza Ederson

Proprio la seduta di giovedì è stata la prima per i neoacquisti Kessie, Rowe e Pompei. Non è escluso che il cavallo di ritorno e l’ex Bologna possano addirittura essere in campo dal 1’: il primo rileverebbe a centrocampo Gaetano o Pasalic, il secondo prenderebbe il posto in attacco di Raspadori, che comunque resta favorito per una maglia. Davanti Scamacca è favorito su Krstovic e De Ketelaere dovrebbe essere confermato a destra, a centrocampo ci sarà sicuramente Ederson. I due terzini sono da scegliere, tra Bellanova e Zappacosta a destra e tra Bernasconi e Kolasinac a sinistra.