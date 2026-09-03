Smaltito l’infortunio alla caviglia: Kristensen recupera per la Roma
CALCIO. Il danese sabato 5 settembre all’Olimpico dovrebbe comunque partire dalla panchina. Kessie e Rowe già in lizza per un posto da titolari.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Thomas Kristensen dovrebbe farcela: salvo sorprese, l’Atalanta lo avrà a disposizione nella serata di sabato 5 settembre quando scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma alle 20.45, per la terza giornata di Serie A.
Il difensore danese giovedì 3 è infatti tornato a lavorare in gruppo, archiviando di fatto la distorsione alla caviglia che l’ha costretto a dare forfait nelle ultime tre partite. Ciò nonostante, il suo destino iniziale dovrebbe essere la panchina: fra i titolari a fianco di Scalvini dovrebbe infatti ancora esserci Kossounou.
A centrocampo certezza Ederson
Proprio la seduta di giovedì è stata la prima per i neoacquisti Kessie, Rowe e Pompei. Non è escluso che il cavallo di ritorno e l’ex Bologna possano addirittura essere in campo dal 1’: il primo rileverebbe a centrocampo Gaetano o Pasalic, il secondo prenderebbe il posto in attacco di Raspadori, che comunque resta favorito per una maglia. Davanti Scamacca è favorito su Krstovic e De Ketelaere dovrebbe essere confermato a destra, a centrocampo ci sarà sicuramente Ederson. I due terzini sono da scegliere, tra Bellanova e Zappacosta a destra e tra Bernasconi e Kolasinac a sinistra.
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