Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Giovedì 03 Settembre 2026

Smaltito l’infortunio alla caviglia: Kristensen recupera per la Roma

CALCIO. Il danese sabato 5 settembre all’Olimpico dovrebbe comunque partire dalla panchina. Kessie e Rowe già in lizza per un posto da titolari.

Lettura meno di un minuto.
Smaltito l’infortunio alla caviglia: Kristensen recupera per la Roma
Primo allenamento in maglia nerazzurra per l’attaccante inglese Jonathan Rowe, proveniente dal Bologna
(Foto di Atalanta)

Bergamo

Thomas Kristensen dovrebbe farcela: salvo sorprese, l’Atalanta lo avrà a disposizione nella serata di sabato 5 settembre quando scenderà in campo all’Olimpico contro la Roma alle 20.45, per la terza giornata di Serie A.

Il difensore danese giovedì 3 è infatti tornato a lavorare in gruppo, archiviando di fatto la distorsione alla caviglia che l’ha costretto a dare forfait nelle ultime tre partite. Ciò nonostante, il suo destino iniziale dovrebbe essere la panchina: fra i titolari a fianco di Scalvini dovrebbe infatti ancora esserci Kossounou.

Smaltito l’infortunio alla caviglia: Kristensen recupera per la Roma
Primo allenamento anche per Franck Kessie
(Foto di Atalanta)

A centrocampo certezza Ederson

Proprio la seduta di giovedì è stata la prima per i neoacquisti Kessie, Rowe e Pompei. Non è escluso che il cavallo di ritorno e l’ex Bologna possano addirittura essere in campo dal 1’: il primo rileverebbe a centrocampo Gaetano o Pasalic, il secondo prenderebbe il posto in attacco di Raspadori, che comunque resta favorito per una maglia. Davanti Scamacca è favorito su Krstovic e De Ketelaere dovrebbe essere confermato a destra, a centrocampo ci sarà sicuramente Ederson. I due terzini sono da scegliere, tra Bellanova e Zappacosta a destra e tra Bernasconi e Kolasinac a sinistra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Sport
franck kessie
Jonathan Rowe
Thomas Kristensen
Atalanta