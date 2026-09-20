Super Pigato regina del Portogallo: in finale 6-4, 6-2 sulla ceca Knutson
TENNIS . Lisa Pigato, 23enne bergamasca, ha conquistato il secondo titolo Wta in carriera (e del 2026) battendo a Caldas da Rainha la ceca Gabriela Knutson con il risultato di 6-4 6-2 e ora «vede» le prime 100 al mondo.Lettura meno di un minuto.
Sulla carta era la favorita, ma non sempre chi è favorito vince. Così è da lodare la bravura di Lisa Pigato che ha confermato le attese sul cemento all’aperto di Caldas da Rainha: per lei è il secondo torneo Wta 125 conquistato dopo quello in Spagna. Stavolta a inchinarsi alla 23enne è stata la 29enne ceca Gabriela Knutson: risultato di 6-4 6-2 in un’ora e 25 minuti. Un match senza nessun rischio per la bergamasca, che era la numero 3 del tabellone, a dimostrazione di una superiorità indiscutibile.
Ormai è vicina alle top 100 al mondo
Il successo è importante anche per la classifica. Ancora non si conosce quale sarà la sua esatta posizione, ma sicuramente Lisa «vede» ormai le top 100 al mondo. Dovrebbe essere appena fuori dalle prime 110 al mondo (probabile il numero 113). Ma al di là della posizione, che naturalmente è molto importante per entrare nel tabellone principale dei tornei dello Slam, il dato da rilevare è che Pigato sta entrando in una nuova dimensione. Che potrebbe comprendere anche una convocazione in azzurro nell’Italia di Billie Jean King Cup, attesa dalle Finals di Shenzhen, in Cina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA