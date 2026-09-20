Super Pigato regina del Portogallo: in finale 6-4, 6-2 sulla ceca Knutson

Sulla carta era la favorita, ma non sempre chi è favorito vince. Così è da lodare la bravura di Lisa Pigato che ha confermato le attese sul cemento all’aperto di Caldas da Rainha: per lei è il secondo torneo Wta 125 conquistato dopo quello in Spagna. Stavolta a inchinarsi alla 23enne è stata la 29enne ceca Gabriela Knutson: risultato di 6-4 6-2 in un’ora e 25 minuti. Un match senza nessun rischio per la bergamasca, che era la numero 3 del tabellone, a dimostrazione di una superiorità indiscutibile.