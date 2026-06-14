Superbike, super Montella: triplo podio nel weekend a Misano per il Barni
MOTOCICLISMO. Dopo il terzo posto di sabato 13 in gara1, domenica 14 il pilota del team bergamasco si è ripetuto alle spalle delle Ducati nella Superpole Race e in gara2. Ok Locatelli, senza punti Bautista.Lettura meno di un minuto.
Triplo podio Montella, triplo sorriso Barni nel Mondiale Superbike. Dopo il terzo posto di sabato 13 in gara1, domenica 14 giugno a Misano il pilota campano del Barni Spark Racing Team di Calvenzano si concede il bis salendo sul terzo gradino del podio sia nella Superpole Race sia in gara2 sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.
Bis dietro le Ducati, Locatelli ok
In entrambi i casi il pilota del team bergamasco ha chiuso alle spalle delle Ducati di Nicolò Bulega, dominatore del campionato e della categoria, e del suo compagno di squadra Iker Lecuona, reduci da 18 doppiette consecutive. Buona prova anche per il selvinese Andrea Locatelli, 8° nella Superpole e 7° in gara2, mentre è stata una domenica da dimenticare per il secondo pilota del Barni, Alvaro Bautista, rimasto a secco dopo il 12° posto in Superpole e l’uscita di scena in gara2.
Yari e Barni terzi in classifica
Col triplo podio a Misano Montella si è ripreso il 3° posto in classifica, con 170 punti, 16 di vantaggio su Alex Lowes mentre nella classifica a squadre il Barni è 3°, a -15 da Bimota. «Sono felice e orgoglioso del risultato, grazie a tutto il team», ha commentato Montella.
Supersport: Farioli 8°
Giornata in chiaroscuro invece per Filippo Farioli, 8° in gara2 in Supersport. In classifica il 21enne di Albano è 16° con 41 punti.
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