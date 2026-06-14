Superbike, super Montella: triplo podio nel weekend a Misano per il Barni

Triplo podio Montella, triplo sorriso Barni nel Mondiale Superbike . Dopo il terzo posto di sabato 13 in gara1, domenica 14 giugno a Misano il pilota campano del Barni Spark Racing Team di Calvenzano si concede il bis salendo sul terzo gradino del podio sia nella Superpole Race sia in gara2 sul circuito intitolato a Marco Simoncelli.

Bis dietro le Ducati, Locatelli ok

In entrambi i casi il pilota del team bergamasco ha chiuso alle spalle delle Ducati di Nicolò Bulega, dominatore del campionato e della categoria, e del suo compagno di squadra Iker Lecuona, reduci da 18 doppiette consecutive. Buona prova anche per il selvinese Andrea Locatelli, 8° nella Superpole e 7° in gara2, mentre è stata una domenica da dimenticare per il secondo pilota del Barni, Alvaro Bautista, rimasto a secco dopo il 12° posto in Superpole e l’uscita di scena in gara2.