Tanta gioia e commozione alla festa dell’Ifd Bergamo

«La stagione più bella merita una festa speciale», recitava l’invito pubblicato sui social per concludere nel migliore dei modi il 75° anno di vita del Rugby Bergamo 1950. In pochissimi avevano già vissuto da protagonisti l’unica giornata simile a questa. Per tanti, la celebrazione della promozione in Serie A a 36 anni di distanza è sembrata un miraggio. Negli occhi e nel cuore di tutti, dai bambini del minirugby ai genitori di atleti e allenatori dell’Italian Floor Design Rugby Bergamo 1950, è il premio meritato. Non poteva esserci scenario più adatto dello Sghirlanzoni, teatro di tante vittorie in questa stagione del gruppo allenato da Roberto Schipani: dagli spogliatoi al centro del campo, il capitano Davide Orlandi ha percorso un corridoio tinto di giallo, rosso e nero insieme ai compagni reduci dall’affermazione sul Brixia nella finale dei playoff.

Il presidente Giulio Donati premia tutti i protagonisti della cavalcata

(Foto di Bedolis) A nome dell’amministrazione comunale, oltre all’assessora allo Sport Marcella Messina, le parole pronunciate sul palco dal vicesindaco Sergio Gandi: «Siete un grande orgoglio della città e di tutto il territorio. Vi siamo grati perché avete portato in alto la storia di Bergamo in un contesto come quello del rugby, fondamentale per il valore sociale che porta con sé. Questo è uno sport di coesione, solidarietà, amicizia e professionalità: il Rugby Bergamo lo ha dimostrato, aggiungendoci grande intensità umana».

Dopo la consegna delle medaglie a ciascun giocatore, accompagnatore, dirigente, membro di staff tecnico e medico, le frasi più toccanti sono state pronunciate da Simone Rota, di ruolo seconda linea, veterano del gruppo: «Siamo sicuri che Filippo Giganti (ex giocatore del Rugby Bergamo, morto a 20 anni nel 2023 dopo una lunga malattia, ndr) ci stia guardando da lassù. Avevamo fatto una promessa a lui e ai genitori di Eric (scomparso nell’ottobre 2025 a causa di una forma incurabile di tumore cerebrale, giocava nell’Under 8, ndr): avremmo portato anche loro in Serie A. Ce l’abbiamo fatta».

Donati: «Una grande famiglia»