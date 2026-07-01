Tav Treviglio, due colpi in due giorni. Dopo Buttiglione, arriva anche Pollini

Pollini, play fantasioso

Lorenzo Pollini , 20enne di Desenzano del Garda (Brescia), è un play di 185 cm per 80 kg dotato di fantasia, freddezza e combattività. Nella passata stagione si è messo in evidenza con la Virtus Imola (Serie B Nazionale ), con una media partita di 10,2 punti in 25’, con 3,8 falli subiti a incontro e 16 gare (su 36) in doppia cifra. Una stagione positiva nonostante le difficoltà della squadra (ultima nel girone B), tanto da essere inserito nella «long list» dei 32 giocatori Under 22 di Serie B dal ct della Nazionale Luca Banchi.

Buttiglione, guardia/ala eclettica

Davide Buttiglione, guardia ala classe 2006

Davide Buttiglione, 20enne pugliese di Brindisi, è invece una guardia/ala di 193 cm per 92 kg: giocatore eclettico, fisico e veloce. Nella stagione appena conclusa ha militato nel Borgomanero alternandosi fra Under 19 Eccellenza (26 gare a 19,7 di media) e Serie B Interregionale (33 incontri con 16,5 punti segnati). Ed è anche nel giro della nazionale Under 20 di coach Alessandro Rossi.