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Sport / Val Calepio e Sebino Mercoledì 11 Novembre 2026

Torna la Sarnico Lovere: il 18 aprile di corsa sulle rive del lago d’Iseo

LA GARA. Confermato anche l’appuntamento dedicato ai più piccoli. Iscrizioni già aperte.

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Redazione Web
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Torna la Sarnico Lovere: il 18 aprile di corsa sulle rive del lago d’Iseo
La partenza dell’ultima edizione della Sarnico Lovere

Lago d’Iseo

Sulle rive del lago d’Iseo torna lo spettacolo della «Sarnico Lovere», domenica 18 aprile, per la quindicesima edizione. Una gara per tutti, un’occasione di turismo sportivo in un contesto paesaggistico particolarmente suggestivo. Le iscrizioni sono state aperte nella prima settimana di ottobre, con numeri già in crescita rispetto alle scorse edizioni.

Confermato il format di eventi: sabato 17 aprile alle 14.30 il ritrovo delle «Kids run», al Campo sportivo Quader di Sarnico: bimbi di tutte le età potranno trascorrere il pomeriggio sfidandosi all’insegna dei valori dello sport. L’iscrizione è gratuita e l’evento terminerà con una cerimonia di premiazione.

La Sarnico Lovere

Domenica 18 aprile la gara: alle 9 da Riva di Solto partiranno gli atleti che percorreranno gli ultimi 6 chilometri della corsa principale, un evento a carattere non competitivo a cui si potrà partecipare senza tesseramento e certificazione medica. Alle 9.30, da Sarnico, il via all’evento principale, la Sarnico Lovere, per la quale è confermato anche il traguardo volante al chilometro 21.097, sulla distanza ufficiale della mezza maratona. La medaglia della quindicesima edizione è formata da una Corona con il profilo del lago d’Iseo al centro.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 23.59 di giovedì 15 aprile, o al raggiungimento della quota massima di 3.500 iscritti, a questo link. È attiva una promozione speciale per l’iscrizione combinata alla Sarnico Lovere e alla Bibione Half Marathon, a questo link.

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