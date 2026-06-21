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Sport / Valle Brembana Domenica 21 Giugno 2026

Trail del Centenario, a Foppolo quinta edizione da record con 1.100 atleti al via

TRAIL RUNNING. Tutto esaurito per la gara promossa dalla Lovato Electric con l’organizzazione della Fly Up Sport. Tre percorsi, partenze e arrivi al piazzale degli Alberghi.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Trail del Centenario, a Foppolo quinta edizione da record con 1.100 atleti al via
La partenza dal piazzale degli Alberghi di Foppolo
(Foto di Diego Degiorgi)

Foppolo

Numeri da record e podi di alta qualità: il 5° Trail del Centenario che domenica 21 giugno ha fatto di Foppolo e dell’alta valle Brembana la capitale del trail running, va in archivio con l’ennesimo successo. Tutto esaurito per la gara promossa dalla Lovato Electric di Gorle, con 1.100 atleti al via dal piazzale degli Alberghi di Foppolo, pronti a sfidarsi sui tre percorsi (50, 25 e 13 km, più la FamilyRun non competitiva) con passaggi dai rifugi della zona (Gemelli, Calvi, Longo, Terre Rosse e Montebello).

Nella 50 km primi Minoggio e Lamberti

Firme d’autore per la gara lunga (50 chilometri con un dislivello positivo di 2.700 metri: in campo maschile il piemontese Cristian Minoggio si è imposto in 4h50’26”, staccando il 44enne di Costa di Mezzate Luca Arrigoni (Pegarun, 5h17’26”); sul podio anche Emil Lussana (Angolo Running; 5h50’51”). In campo femminile successo per la seriana di Giulia Lamberti (Recastello) in 6h09’10” davanti alla lecchese Aurora Bosia (Falchi Lecco, 6h20’05”) e alla brembana Daniela Rota (Team Scott, 6h21’25”).

Nel percorso medio di 25 chilometri dominio bergamasco con l’azzurro di scialpinismo di Roncobello William Boffelli, primo in 2h24’24”, precedendo altri due bergamaschi: Sergio Bonaldi (Lab 4 you, 2h34’52”) e Paolo Poli (Pegarun 2h37’32”). In campo femminile successo di Melissa Paganelli (Elle Erre, 3h05’56”), davanti a Beatrice Ferrari (Recastello, 3h17’12”) e Irene Lubrini (Lab4 you 3h29’48”). Infine sul percorso corto di 13 km Luca Carrara (Lovato, 1h06’22”) ha preceduto Pietro Foppolo (Valle Brembana,1h08’21”) e Simone Guerini (Gav, 1h09’23”), mentre tra le donne, Giulia Vivien Spadoni (Meetfit, 1h23’28”) si è lasciata alle spalle Ester Maffeis (1h27’27”) e Arianna Mariani (1h28’13”))

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