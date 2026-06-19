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Sport / Bergamo Città Venerdì 19 Giugno 2026

Trail del Centenario, torna lo spettacolo a Foppolo: oltre mille al via

CORSA IN MONTAGNA. Domenica 21 giugno la classica in Val Brembana, voluta da Lovato Electric. Tre percorsi da 13, 25 e 50 km, con grandi nomi dell’Off road italiano. Occhi sugli orobici Arrigoni, Carrara e Daniela Rota.

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Trail del Centenario, torna lo spettacolo a Foppolo: oltre mille al via
La partenza del Trail del Centenario 2025 a Foppolo. Domenica 21 giugno saranno oltre mille gli atleti al via della gara e 2mila gli spettatori attesi sul percorso
(Foto di Pendezza)

La carica dei mille (e più) torna in Alta Valle Brembana per una giornata ad «alta tensione» nell’Off Road bergamasco. Domenica 21 giugno a Foppolo si ripresenta al via il Trail del Centerario, ormai una grande classica tricolore della corsa in montagna voluta da Lovato Electric con la firma organizzativa di Fly-Up di Mario Poletti e Massimo Cacciavillani, ad dell’azienda di Gorle.

Tre percorsi, la star è Minoggio

Il format è consolidato: gli oltre mille iscritti alla kermesse saranno impegnati in tre percorsi con distanze diverse, da quello short di 13 km a quello formato maxi di 50 km, passando per il medium di 25 km. La partenza è fissata per le 9 dal Piazzale Alberghi, con un nome su tutti al via, il campione mondiale ed europeo di Ultra Sky Marathon Cristian Minoggio, favorito d’obbligo sui 50 km, con il francese Julien Balduzzi e i bergamaschi Luca Arrigoni (Pegarun) e Luca Carrara (Atl. Valle Brembana) nei panni degli outsider.

Boffelli favorito nei 25 km

Il campione di scialpinismo William Boffelli cercherà di mettere le mani sulla 25 km, tra gli outsider Sergio Bonaldi e Paolo Poli.Tra le donne la favorita è la lecchese Aurora Bosio, ma la brembana Daniela Rota ha i mezzi per restare a ruota.

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