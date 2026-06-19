Trail del Centenario, torna lo spettacolo a Foppolo: oltre mille al via

La carica dei mille (e più) torna in Alta Valle Brembana per una giornata ad «alta tensione» nell’Off Road bergamasco. Domenica 21 giugno a Foppolo si ripresenta al via il Trail del Centerario , ormai una grande classica tricolore della corsa in montagna voluta da Lovato Electric con la firma organizzativa di Fly-Up di Mario Poletti e Massimo Cacciavillani, ad dell’azienda di Gorle.

Tre percorsi, la star è Minoggio

Il format è consolidato: gli oltre mille iscritti alla kermesse saranno impegnati in tre percorsi con distanze diverse, da quello short di 13 km a quello formato maxi di 50 km, passando per il medium di 25 km. La partenza è fissata per le 9 dal Piazzale Alberghi, con un nome su tutti al via, il campione mondiale ed europeo di Ultra Sky Marathon Cristian Minoggio, favorito d’obbligo sui 50 km, con il francese Julien Balduzzi e i bergamaschi Luca Arrigoni (Pegarun) e Luca Carrara (Atl. Valle Brembana) nei panni degli outsider.