Trofeo TNB Azimut, si ferma la corsa di Fumagalli: Arnaboldi lo travolge nei quarti

Il sogno s’interrompe sul più bello e la sveglia è crudelmente brusca. Venerdì 26 giugno sui campi di terra rossa del Città dei Mille si ferma la corsa di Filiberto Fumagalli , battuto con un doppio 6-0 in poco più di un’ora nei quarti di finale del Trofeo TNB Azimut da Federico Arnaboldi.

Il volano Città dei Mille

Arnaboldi punta al bis

Arnaboldi invece conferma il feeling con Bergamo e il Città dei Mille, dove cinque anni fa vinse il suo primo torneo da professionista iniziando la scalata alla classifica che lo ha portato un anno fa attorno al n. 180. In semifinale troverà il messinese Fausto Tabacco che ha battuto (6-4 6-0) il ceco Matthew William Donald, prima testa di serie. Il trofeo sarà una questione tutta italiana con la sfida tra Giovanni Oradini e Pietro Scomparin nell’altra semifinale. Domenica 28 giugno alle 10 la finale.