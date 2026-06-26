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Sport / Bergamo Città Venerdì 26 Giugno 2026

Trofeo TNB Azimut, si ferma la corsa di Fumagalli: Arnaboldi lo travolge nei quarti

TENNIS. Venerdì 26 giugno al Città dei Mille il 23enne bergamasco è stato sconfitto con un doppio 6-0 dall’ex top 200 dopo un ottimo torneo. Il comasco troverà Tabacco in semifinale e punta al bis dopo il successo del 2021.

Lettura meno di un minuto.
Trofeo TNB Azimut, si ferma la corsa di Fumagalli: Arnaboldi lo travolge nei quarti
Federico Arnaboldi in grande spolvero al Trofeo TNB Azimut: l’ex n. 200 ha travolto Filiberto Fumagalli nei quarti di finale con un doppio 6-0 in poco più di un’ora
(Foto di Mario Rota)

Il sogno s’interrompe sul più bello e la sveglia è crudelmente brusca. Venerdì 26 giugno sui campi di terra rossa del Città dei Mille si ferma la corsa di Filiberto Fumagalli, battuto con un doppio 6-0 in poco più di un’ora nei quarti di finale del Trofeo TNB Azimut da Federico Arnaboldi.

Il volano Città dei Mille

Una lezione severa per il 23enne giocatore di Sotto il Monte che resta protagonista comunque di un ottimo torneo, con quattro vittorie in cinque giorni e altri due punti nel ranking Atp che lo avvicinano ai primi 1300 giocatori del mondo.

Arnaboldi punta al bis

Arnaboldi invece conferma il feeling con Bergamo e il Città dei Mille, dove cinque anni fa vinse il suo primo torneo da professionista iniziando la scalata alla classifica che lo ha portato un anno fa attorno al n. 180. In semifinale troverà il messinese Fausto Tabacco che ha battuto (6-4 6-0) il ceco Matthew William Donald, prima testa di serie. Il trofeo sarà una questione tutta italiana con la sfida tra Giovanni Oradini e Pietro Scomparin nell’altra semifinale. Domenica 28 giugno alle 10 la finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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