Valensin, Crotti, Gelpi e Miorini, i quattro moschettieri vogliono prendersi l’America

Elisa Valensin, Francesco Efeosa Crotti, Alessandra Gelpi e Francesco Miorini alla conquista dell’America. Bergamo è pronta a mettere in pista i suoi moschettieri in un inedito poker d’assi ai Mondiali juniores di atletica leggera , in programma da mercoledì 5 agosto a domenica 9 a Eugene, Oregon, Stati Uniti.

La punta di diamante Valensin

Una missione per quattro e una punta di diamante, Elisa Valensin . Nonostante l’infortunio al piede che l’ha costretta a saltare gli Assoluti, la 19enne delle Fiamme Oro andrà in cerca dell’exploit nei 200 e di una possibile medaglia nella staffetta 4x100 , presa per mano da Kelly Doualla.

Salti e voli

Il quattrocentista Francesco Miorini e la saltatriice in lungo Alessandra Gelpi, coppia d’assi dell’Atl. Bergamo 59.

Ma possono sognare in grande anche Crotti, già enfant prodige dell’Estrada, e campione europeo di categoria nel triplo, e la lunghista Gelpi, 18enne di Bonate Sopra, stella dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter e argento negli ultimi Tricolori di categoria. In rampa di lancio va a caccia di un volo siderale Miorini, in gara nei 400 e candidato a un posto nella staffetta 4x400 maschile e in quella mista.