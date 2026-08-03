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Sport / Bergamo Città Lunedì 03 Agosto 2026

Valensin, Crotti, Gelpi e Miorini, i quattro moschettieri vogliono prendersi l’America

ATLETICA. Dal 5 al 9 agosto a Eugene, in Oregon, i bergamaschi saranno protagonisti ai Mondiali juniores. Elisa cerca l’exploit nei 200 e nella staffetta 4x100, ma si può sognare anche nel triplo, nel lungo femminile e nei 400.

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Valensin, Crotti, Gelpi e Miorini, i quattro moschettieri vogliono prendersi l’America
Elisa Valensin, 19 anni, qui in azione negli ultimi Europei Under 20, ai Mondiali Juniores sarà in gara nei 200 e nella staffetta 4x100 guidata da Kelly Doualla
(Foto di Grana/Fidal)

Elisa Valensin, Francesco Efeosa Crotti, Alessandra Gelpi e Francesco Miorini alla conquista dell’America. Bergamo è pronta a mettere in pista i suoi moschettieri in un inedito poker d’assi ai Mondiali juniores di atletica leggera, in programma da mercoledì 5 agosto a domenica 9 a Eugene, Oregon, Stati Uniti.

La punta di diamante Valensin

Una missione per quattro e una punta di diamante, Elisa Valensin. Nonostante l’infortunio al piede che l’ha costretta a saltare gli Assoluti, la 19enne delle Fiamme Oro andrà in cerca dell’exploit nei 200 e di una possibile medaglia nella staffetta 4x100, presa per mano da Kelly Doualla.

Salti e voli

Valensin, Crotti, Gelpi e Miorini, i quattro moschettieri vogliono prendersi l’America
Il quattrocentista Francesco Miorini e la saltatriice in lungo Alessandra Gelpi, coppia d’assi dell’Atl. Bergamo 59.

Ma possono sognare in grande anche Crotti, già enfant prodige dell’Estrada, e campione europeo di categoria nel triplo, e la lunghista Gelpi, 18enne di Bonate Sopra, stella dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter e argento negli ultimi Tricolori di categoria. In rampa di lancio va a caccia di un volo siderale Miorini, in gara nei 400 e candidato a un posto nella staffetta 4x400 maschile e in quella mista.

Valensin, Crotti, Gelpi e Miorini, i quattro moschettieri vogliono prendersi l’America
Francesco Efeosa Crotti con il coach Paolo Brambilla: il triplista ex Estrada è campione europeo di categoria

Occhi incollati su Eurovision Sport (tra le 19 e le 23 e le 3 e le 6 di mattina ora italiana), con differita mattutina dalle 7,30 di mattina su Rai Sport.

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