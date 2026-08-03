Valensin, Crotti, Gelpi e Miorini, i quattro moschettieri vogliono prendersi l’America
ATLETICA. Dal 5 al 9 agosto a Eugene, in Oregon, i bergamaschi saranno protagonisti ai Mondiali juniores. Elisa cerca l’exploit nei 200 e nella staffetta 4x100, ma si può sognare anche nel triplo, nel lungo femminile e nei 400.Lettura meno di un minuto.
Elisa Valensin, Francesco Efeosa Crotti, Alessandra Gelpi e Francesco Miorini alla conquista dell’America. Bergamo è pronta a mettere in pista i suoi moschettieri in un inedito poker d’assi ai Mondiali juniores di atletica leggera, in programma da mercoledì 5 agosto a domenica 9 a Eugene, Oregon, Stati Uniti.
La punta di diamante Valensin
Una missione per quattro e una punta di diamante, Elisa Valensin. Nonostante l’infortunio al piede che l’ha costretta a saltare gli Assoluti, la 19enne delle Fiamme Oro andrà in cerca dell’exploit nei 200 e di una possibile medaglia nella staffetta 4x100, presa per mano da Kelly Doualla.
Salti e voli
Ma possono sognare in grande anche Crotti, già enfant prodige dell’Estrada, e campione europeo di categoria nel triplo, e la lunghista Gelpi, 18enne di Bonate Sopra, stella dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter e argento negli ultimi Tricolori di categoria. In rampa di lancio va a caccia di un volo siderale Miorini, in gara nei 400 e candidato a un posto nella staffetta 4x400 maschile e in quella mista.
Occhi incollati su Eurovision Sport (tra le 19 e le 23 e le 3 e le 6 di mattina ora italiana), con differita mattutina dalle 7,30 di mattina su Rai Sport.
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