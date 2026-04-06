Adrara, grave 17enne, portato in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in moto

Sul posto, al confine con Foresto Sparso, sono arrivate un’auto medica , un’ambulanza dei Volontari di Sarnico e e infine anche l’elisoccorso. Il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero all’ ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso .

Il 17enne era in sella alla moto, seguito da altri due amici anche loro in moto, mentre stava percorrendo la strada da Foresto in direzione Adrara, in un tratto di leggera salita, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro il muro. All’inizio il ragazzo era svenuto, poi ha ripreso i sensi. Il ragazzo ha riportato un grave trauma facciale. I medici si sono riservati la prognosi.