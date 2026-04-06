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Cronaca / Val Calepio e Sebino Lunedì 06 Aprile 2026

Adrara, grave 17enne, portato in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in moto

L’INCIDENTE. È successo lunedì 6 aprile poco dopo le 9 in via Porciola.

Luca Cuni
Luca Cuni
Adrara, grave 17enne, portato in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in moto
Il tratto di strada dove si è ferito un 17enne in moto a Adrara San Martino
(Foto di Luca Cuni)

Adrara San Martino

Un ragazzo di 17 anni residente a Foresto Sparso, è stato portato in codice rosso in ospedale con l’elisoccorso dopo essere caduto dalla moto verso le 9.15 di lunedì 6 aprile in via Porciola ad Adrara San Martino.

Sul posto, al confine con Foresto Sparso, sono arrivate un’auto medica, un’ambulanza dei Volontari di Sarnico e e infine anche l’elisoccorso. Il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice rosso.

Il 17enne era in sella alla moto, seguito da altri due amici anche loro in moto, mentre stava percorrendo la strada da Foresto in direzione Adrara, in un tratto di leggera salita, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere violentemente contro il muro. All’inizio il ragazzo era svenuto, poi ha ripreso i sensi. Il ragazzo ha riportato un grave trauma facciale. I medici si sono riservati la prognosi.

Adrara, grave 17enne, portato in ospedale con l’elisoccorso dopo una caduta in moto
I segni sull’asfalto dell’incidente che ha causato il ferimento di un 17enne in moto ad Adrara San Martino
(Foto di Luca Cuni)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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