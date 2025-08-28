Affari e convivialità a Sarnico: weekend con lo Sbarazzo - Video

A Sarnico, l’ultimo weekend di agosto non è un fine stagione qualsiasi: è il momento dello «Sbarazzo», i saldi dei saldi, quando il centro storico, le piazze e lo shopping center diventano lo scenario di un grande appuntamento collettivo. Qui i prezzi, già alleggeriti dagli sconti di stagione, scendono ancora di più, con ribassi che fanno gola ai più attenti cacciatori di occasioni.

Moda e design scontati

Le categorie merceologiche coinvolte sono tante: abbigliamento e calzature, intimo e accessori, articoli sportivi e per la casa. Circa quaranta negozi hanno confermato la loro adesione, rendendo la cittadina una vetrina diffusa e vivace. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: le vie si riempiono, i turisti si mescolano ai residenti, i bar lavorano a pieno ritmo e i ristoranti respirano l’aria vivace dei giorni speciali. Lo «Sbarazzo», insomma, non è solo un’occasione di shopping, ma un motore che anima Sarnico e dà visibilità a tutto il Sebino.

«Lo “Sbarazzo” è un evento commerciale – sottolinea la presidente di “SarniCom”, Marzia De Tavonatti – ma anche un’occasione che promuove l’intera zona. È atteso da tutti perché i nostri commercianti hanno sempre avuto la serietà di proporre sconti veri, evitando di svendere capi e oggetti agli stocchisti per pochi euro. In questo modo ci guadagnano i negozianti, che valorizzano il proprio lavoro, e ci guadagnano i clienti, che trovano prezzi realmente convenienti. Certo, qualche piccolo disagio ci potrà essere in Contrada, dove i lavori non sono ancora del tutto conclusi, ma via Lantieri sarà utilizzabile per l’evento, e questo ci rende tranquilli».

Lo Sbarazzo non è riservato alla fine dell’estate: l’edizione estiva, in programma dal 28 al 31 agosto, è affiancata da una versione invernale – che quest’anno si è tenuta il a fine febbraio – trasformando l’appuntamento in una doppia occasione stagionale per vivere Sarnico sotto una buona e conveniente luce. Gli orari dell’edizione estiva sono: venerdì e sabato 30 agosto dalle 10 alle 22, domenica 31 agosto dalle 10 alle 20.