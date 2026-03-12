Alcolici a minorenni: chiuso un bar a Lovere

Il provvedimento (ai sensi dell’art. 100 del Tulps) è stato emesso al termine di un’articolata attività istruttoria svolta dalla divisione amministrativi della Polizia di Stato a seguito di gravi episodi riscontrati dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Lovere. In particolare, nel corso di diversi controlli effettuati nell’ultimo anno, è stata riscontrata in più occasioni la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. L’episodio più grave risale allo scorso mese di gennaio, quando una minore è stata soccorsa dal personale del Servizio Sanitario di Urgenza 118 e trasportata in ospedale in stato di intossicazione acuta da alcol.