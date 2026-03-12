Alcolici a minorenni: chiuso un bar a Lovere
IL CASO. La Questura ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di Lovere dopo che una ragazza, a gennaio, è stata soccorsa dagli operatori del 118 per intossicazione acuta da alcol.
Il provvedimento (ai sensi dell’art. 100 del Tulps) è stato emesso al termine di un’articolata attività istruttoria svolta dalla divisione amministrativi della Polizia di Stato a seguito di gravi episodi riscontrati dell’Arma dei Carabinieri della stazione di Lovere. In particolare, nel corso di diversi controlli effettuati nell’ultimo anno, è stata riscontrata in più occasioni la somministrazione di bevande alcoliche a minorenni. L’episodio più grave risale allo scorso mese di gennaio, quando una minore è stata soccorsa dal personale del Servizio Sanitario di Urgenza 118 e trasportata in ospedale in stato di intossicazione acuta da alcol.
Alla luce degli elementi raccolti, il Questore ha disposto la sospensione temporanea dell’attività dell’esercizio commerciale. Il provvedimento, notificato in data 11 marzo 2026, ha natura cautelare e mira a tutelare la salute dei minori e l’ordine pubblico, sanzionando una gestione ritenuta pericolosa per la sicurezza della comunità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA