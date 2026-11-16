«Alt, ha bevuto stasera?». Una notte con la Stradale

«Sì, lo ammetto: ho fumato». Sono le 2.40 di sabato notte 14 novembre quando sul display del «Dräger - DrugTest 5000» in dotazione sull’ufficio mobile della polizia stradale appaiono le principali sostanze stupefacenti: cocaina, oppiacei, cannabis, amfetamine e metamfetamine. E la riga della cannabis lampeggia rossa, con accanto la scritta «positivo». Per le altre sostanze il test è invece negativo: l’apparecchio ci ha impiegato sette minuti esatti per analizzare il tampone fatto dagli agenti della Stradale di Bergamo a un automobilista fermato al rondò di via Lega Lombarda a Grumello del Monte, appena fuori dal casello dell’A4. Dove questo sabato notte si sono concentrati i controlli per contrastare le cosiddette «stragi del sabato sera», anche in occasione della «Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada» che cadeva domenica 15 novembre.

Le pattuglie in azione

E di stragi, per fortuna, non ce ne sono state. Anche proprio grazie a questi controlli, che hanno visto impegnate tre pattuglie della Stradale di Bergamo e Treviglio, tre di Brescia e l’ufficio mobile Jumper, con tre alcoltest e l’apparecchio per accertare l’assunzione di sostanze stupefacenti. E proprio questo strumento ha dato esito positivo quando è stato sottoposto al test un automobilista bergamasco di mezza età che, appena abbassato il finestrino all’alt degli agenti, aveva subito ammesso di aver bevuto e fumato. Precisando: «Anche se qualche tempo fa». Seduto sulla poltroncina dell’ufficio mobile posteggiato nel piazzale della Lidl, mentre fuori pioviggina e le luci blu delle numerose pattuglie si riflettono sugli edifici circostanti, attende con tranquillità che il «Dräger» concluda la sua analisi.

L’alcoltest ha invece già confermato la positività: poco meno di 0,8 grammi per litro, a fronte di un limite previsto dal Codice della strada pari a 0,5. Dato non sufficiente a far scattare le conseguenze penali per l’alcol (previste solo sopra lo 0,8), ma «solo» una sanzione amministrativa di 543 euro. Ma è la positività alla cannabis a far scattare la denuncia penale: rischia una ammenda da 1.500 euro e la patente gli è stata immediatamente sospesa.

Polizia stradale, i controlli a Grumello del Monte

(Foto di Yuri Colleoni)

«I due tamponi salivari»

«Quando questo test dà esito positivo, l’automobilista viene sottoposto a due ulteriori tamponi salivari, che vengono poi sigillati e inviati al Laboratorio di tossicologia forense della polizia di Stato a Roma – spiega comandante provinciale della Stradale Mauro Livolsi, che coordina i controlli di questa nottata –: saranno le analisi definitive a far scattare le conseguenze penali. Nel frattempo la patente viene sospesa in via cautelativa».

Il bilancio: una cinquantina di automobilisti fermati e identificati, di cui quattro privati della patente perché positivi all’alcoltest. Tre i controlli antidroga, di cui uno positivo Il bilancio della nottata di controlli a Grumello – con quattro pattuglie fisse e due in rotazione nelle strade della zona – sarà, all’alba di domenica, di una cinquantina di automobilisti fermati e identificati, di cui quattro privati della patente perché positivi all’alcoltest. Tre i controlli antidroga, di cui uno positivo.

Polizia stradale, i controlli a Grumello del Monte

(Foto di Yuri Colleoni) E non tutti tra gli automobilisti fermati nel cuore della notte – nella stragrande maggioranza dei casi ragazzi diretti o di ritorno da discoteche della zona – si dicono scocciati dall’«alt». Anzi. «Fa piacere che la polizia svolga questi controlli per una maggiore tutela di tutti noi utenti della strada: per quanto mi riguarda, essendo astemia, non ho avuto alcun timore a fare il test», sottolinea la trentenne Ilaria Prometti, da Sorisole, mentre scende dall’ufficio mobile dov’è stata sottoposta al precursore «Leon», una sorta di cilindro giallo in cui soffiare in modo che gli agenti abbiano una prima indicazione sull’eventuale assunzione di alcol: in caso di luce verde, come per Ilaria, l’accertamento finisce lì. Se rossa, si viene sottoposti all’alcoltest, con due prove a distanza di pochi minuti una dall’altra. E può scattare, se oltre 0,5 grammi per litro, la sospensione della patente.

Attorno alle 4 viene fermato un ventenne italiano della Bassa che sta guidando la sua Clio con il braccio sinistro ingessato: è ovviamente vietato e gli viene contestata la «perdita di un requisito psicofisico» per stare al volante. Risultato: 87 euro di multa e fermo di trenta giorni per il veicolo

Identificato un cacciatore

Attorno alle 4 viene fermato un ventenne italiano della Bassa che sta guidando la sua Clio con il braccio sinistro ingessato: è ovviamente vietato e gli viene contestata la «perdita di un requisito psicofisico» per stare al volante. Risultato: 87 euro di multa e fermo di trenta giorni per il veicolo.

Polizia stradale, i controlli a Grumello del Monte

(Foto di Yuri Colleoni) Poco dopo la paletta si para davanti all’auto di un ventenne indiano di casa in zona che sta percorrendo la rotatoria: la sua Citroen C3 è senza revisione. La multa è di 173 euro e l’auto viene fermata fino a quando non verrà sottoposta, il prima possibile, alla revisione obbligatoria. L’automobilista, negativo all’alcoltest, viene autorizzato a raggiungere casa. E c’è anche chi è in viaggio nel cuore della notte con un fucile a bordo del proprio pickup: fermato dai poliziotti, indossa una mimetica e spiega di essere diretto a caccia. Vengono svolti tutti i controlli del caso e poi lasciato ripartire.