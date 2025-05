Alto Sebino: folgorato mentre raccoglieva ciliegie, gli organi l’ultimo dono di Alessio

Tre giorni è durata la lotta di Alessio Gardin, ma alla fine la scarica da 15mila volt che lo aveva folgorato domenica 25 maggio non gli ha dato scampo. Il trentenne di Darfo che lavorava per una ditta di Rogno è spirato mercoledì mattina agli Spedali Civili di Brescia , dove era stato ricoverato subito dopo l’incredibile incidente avvenuto a Bessimo, frazione a metà fra i due Comuni che segnano il confine fra Bergamo e Brescia.

«Mio figlio era buono, gentile, generoso. Quello che gli è successo non è giusto, non potrò mai accettarlo». La mamma Edy Romele non si dà pace, per tre giorni è andata e tornata dall’ospedale per parlare con i medici, ma di aggiornamenti ne ha avuti pochi. «Purtroppo – racconta – fin dal primo momento abbiamo capito che la situazione era gravissima: Alessio è rimasto incosciente per sette minuti, troppi, come troppo gravi sono state le lesioni che la scarica elettrica gli ha procurato».

«Generoso e disponibile»

Dopo la constatazione del decesso, sono iniziate le procedure per il prelievo degli organi: «A febbraio – racconta la mamma – quando aveva rinnovato la carta d’identità, aveva scelto di diventare donatore di organi, ma non potevo certo immaginare il destino che lo avrebbe aspettato. Aveva preso questa decisione perché era una persona generosa e disponibile, prima di lui venivano sempre gli altri».

Domenica pomeriggio, subito dopo pranzo, Alessio, che viveva a Bessimo Superiore con la compagna Giusi Bilinelli, aveva deciso insieme a lei di raccogliere le ciliegie da alcune piante cresciute in un campo di famiglia a Bessimo, accanto a via Tagliamento. Per farlo, il giorno prima il trentenne aveva chiesto ai suoi zii, a cui era particolarmente legato e suoi datori di lavoro (titolari della Elif di Rogno, un’azienda che produce serramenti e piccola carpenteria) di poter usare un furgone dotato di cestello elevatore: la sua idea era quella di salire in alto fino ad arrivare in cima alle piante e raccogliere così più ciliegie possibile.

Motore del cestello in corto circuito

Alessio e Giusi, insieme ai familiari di lei, vedendo che sopra le piante passano alcuni cavi della media tensione, nel manovrare il furgone erano stati attenti a non avvicinarsi troppo per evitare di creare il contatto fra i fili e la struttura metallica del cesto. Non sapevano però che anche solo la vicinanza avrebbe potuto innescare un «arco elettrico»: una scarica da 15mila volt ha investito Alessio e lo ha tramortito, mandando i n corto circuito il motore del cestello fino a farlo precipitare a terra. Pur senza essere sbalzato, Alessio aveva subito perso i sensi; Giusi e i familiari avevano lanciato l’allarme e in pochi minuti a Bessimo erano arrivati i vigili del fuoco e i volontari dell’associazione Croce Blu di Lovere, supportati poi dal personale dell’eliambulanza decollata da Sondrio. Le condizioni di Gardin erano apparse subito disperate: i sanitari lo avevano rianimato sul posto e poi lo avevano trasferito d’urgenza ai Civili di Brescia dove però non si è più ripreso.

Lavorava da quando aveva 16 anni