Darfo, folgorato mentre raccoglie le ciliegie: gravissimo un uomo

Un movimento poco cauto del cestello montato alla sommità della gru . E l’impatto verso i cavi dell’alta tensione . Il contatto con i conduttori in tensione è stato terribile. Un trentenne nativo di Lovere, che oggi, nel primo pomeriggio, stava raccogliendo ciliegie a Darfo Boario Terme, nella frazione di Bessimo Superiore in via Tagliamento, è stato così colpito da una scarica elettrica violentissima.

Una folgorazione che lo ha colpito in pieno e lo ha tramortito, tanto da imporre l’intervento dei Vigili dl fuoco per mettere in sicurezza l’area prima dell’intervento dei sanitari. L’uomo, come riporta il sito de «Il Giornale di Brescia», è stato soccorso e rianimato, ma le sue condizioni sono ritenute estremamente gravi. Sul posto anche l’elisoccorso di Sondrio per il trasferimento in ospedale.