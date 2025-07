Architetto e padre: l’addio a Vezzoli, morto in moto a Solto Collina

Lacrime di dolore, commozione, vicinanza alle due figlie, al fratello e ai genitori, ma anche ricordi, quelli dei tanti amici e colleghi che, negli anni, avevano avuto modo di apprezzare Edoardo Vezzoli come professionista e come persona.

Mercoledì 23 luglio nella parrocchiale di Zocco di Erbusco sono stati celebrati i funerali dell’architetto di 56 anni morto sabato 19 luglio lungo la strada che collega Endine a Solto Collina. Si trovava in moto insieme alla moglie, Paola Ranghetti, 50 anni, ancora ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. All’improvviso una Mercedes li ha travolti: al volante una 47enne della Valle Camonica che è andata dritta a una curva e che ora, dopo essere risultata positiva all’alcool test, dovrà rispondere del reato di omicidio stradale e di guida in stato di ebbrezza.