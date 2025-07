Mortale a Solto Collina, alcoltest positivo per la donna alla guida dell’auto

È risultata positiva all’alcoltest ed è stata dunque indagata a piede libero per omicidio stradale la donna dell’alta Valle Camonica che sabato pomeriggio a Solto Collina aveva travolto la moto sulla quale viaggiava una coppia di Adro, provocando la morte del marito, l’architetto cinquantaseienne Edoardo Vezzoli, e ferendo in modo molto grave la moglie cinquantenne Paola Ranghetti, tuttora ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5

L’automobilista era stata sottoposta all’alcoltest dalla polizia stradale di Bergamo intervenuta per i rilievi. I risultati sono positivi. Non solo: il tasso alcolemico è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro e in questo caso il Codice della strada prevede, oltre all’avvio del procedimento di natura penale anche per la guida in stato di ebbrezza (oltre che per aver causato la morte di una persona), una multa compresa tra un minimo di 800 e un massimo di 3.200 euro (sarà stabilita dal giudice) e la sospensione della patente per un periodo compreso tra sei mesi e l’anno (l’arresto è facoltativo). A questo si aggiunge il reato di omicidio stradale, che prevede la reclusione fino a dodici anni.

Dritta a una curva, ha travolto la moto

Secondo quanto era stato ricostruito dalla polizia stradale, sabato attorno alle 17 la quarantasettenne bresciana, al volante della sua Mercedes stava scendendo verso Solto Collina: dopo aver effettuato una prima curva verso destra ha percorso un rettilineo di circa duecentro metri, al termine del quale avrebbe di nuovo dovuto svoltare a destra. Invece è andata diritta, verosimilmente – e visti gli esiti dell’alcoltest – appunto perché non lucida al volante a causa dell’assunzione di alcol, peraltro in quantitativo non modico: la fascia tra 0,8 e 1,5 grammi per litro è la seconda, in base al Codice della strada, e segue quella tra 0,5-0,8, che prevede solo sanzioni amministrative a patto che non si provochino morti, ed è seguita dalla terza fascia, over 1,5 grammi per litro.

Per Edoardo Vezzoli non c’era stato niente da fare

Purtroppo, andando dritta la Mercedes ha travolto in pieno la prima delle tre moto di un gruppo di amici bresciani che stava viaggiando nella direzione opposta di marcia, ovvero la Honda Ncx guidata da Edoardo Vezzoli: uno scontro molto violento, con l’architetto bresciano finito contro il lato del passeggero della Mercedes e poi scaraventato a terra, dov’è morto sul colpo, e la coniuge rimasta gravemente ferita. Anche altri due amici della coppia di Adro, che li seguivano su un’altra moto, sono caduti a terra, ma non hanno riportato ferite gravi. Illesa, invece, la terza coppia di amici, in viaggio su una terza moto, così come non ha riportato ferite l’automobilista che ora deve rispondere di omicidio stradale.

Mercoledì 23 luglio l’addio all’architetto