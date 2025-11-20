Cervo incastrato, vigili del fuoco in azione a Lovere - Video

Non è la trama di uno spot. Era rimasto impigliato con i palchi in una rete usata dai pastori per contenere il proprio gregge, e un cervo tra i due e i tre anni di età non riusciva a liberarsi. Un passante, attorno alle 7,30 di giovedì 20 novembre, lo ha notato bloccato a terra in un prato di via valle Seriana, tra Lovere e Sellere di Sovere, e ha quindi chiamato il 112 per chiedere un intervento in aiuto dell’animale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Lovere e due agenti della Polizia provinciale di Bergamo che, supportati da un veterinario, si sono avvicinati al cervo e lo hanno sedato: la rete si era aggrovigliata attorno ai palchi fino a formare un una matassa inestricabile, che i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare con forbici e cesoie.