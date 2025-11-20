Burger button
Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 20 Novembre 2025

Cervo incastrato, vigili del fuoco in azione a Lovere - Video

LA CURIOSITÀ. La rete si era aggrovigliata attorno ai palchi fino a formare un una matassa inestricabile, che i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare con forbici e cesoie.

Giuseppe Arrighetti
Il cervo incastrato
Lovere

Non è la trama di uno spot. Era rimasto impigliato con i palchi in una rete usata dai pastori per contenere il proprio gregge, e un cervo tra i due e i tre anni di età non riusciva a liberarsi. Un passante, attorno alle 7,30 di giovedì 20 novembre, lo ha notato bloccato a terra in un prato di via valle Seriana, tra Lovere e Sellere di Sovere, e ha quindi chiamato il 112 per chiedere un intervento in aiuto dell’animale.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Lovere e due agenti della Polizia provinciale di Bergamo che, supportati da un veterinario, si sono avvicinati al cervo e lo hanno sedato: la rete si era aggrovigliata attorno ai palchi fino a formare un una matassa inestricabile, che i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare con forbici e cesoie.

L’animale è stato quindi caricato su un fuoristrada e portato in una zona poco sopra, lungo il sentiero che conduce a San Giovanni; è stato adagiato in un prato, al sicuro, e il veterinario a quel punto gli ha somministrato l’antidoto al sedativo, che in un paio di minuti ha fatto effetto. Il cervo si è rimesso in piedi e si è allontanato, senza neppure un bramito di ringraziamento per i suoi soccorritori. A cui però è bastato lo spettacolo della sua maestosità per ritenere conclusa con soddisfazione la propria attività.

Lovere
Bergamo
Ambiente
natura
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Salute
Medicina
Sport
alpinismo
Giuseppe Arrighetti
vigili del fuoco
Polizia provinciale