Cronaca / Val Calepio e Sebino
Giovedì 20 Novembre 2025
Cervo incastrato, vigili del fuoco in azione a Lovere - Video
LA CURIOSITÀ. La rete si era aggrovigliata attorno ai palchi fino a formare un una matassa inestricabile, che i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare con forbici e cesoie.
Lovere
Non è la trama di uno spot. Era rimasto impigliato con i palchi in una rete usata dai pastori per contenere il proprio gregge, e un cervo tra i due e i tre anni di età non riusciva a liberarsi. Un passante, attorno alle 7,30 di giovedì 20 novembre, lo ha notato bloccato a terra in un prato di via valle Seriana, tra Lovere e Sellere di Sovere, e ha quindi chiamato il 112 per chiedere un intervento in aiuto dell’animale.
Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco volontari di Lovere e due agenti della Polizia provinciale di Bergamo che, supportati da un veterinario, si sono avvicinati al cervo e lo hanno sedato: la rete si era aggrovigliata attorno ai palchi fino a formare un una matassa inestricabile, che i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare con forbici e cesoie.
L’animale è stato quindi caricato su un fuoristrada e portato in una zona poco sopra, lungo il sentiero che conduce a San Giovanni; è stato adagiato in un prato, al sicuro, e il veterinario a quel punto gli ha somministrato l’antidoto al sedativo, che in un paio di minuti ha fatto effetto. Il cervo si è rimesso in piedi e si è allontanato, senza neppure un bramito di ringraziamento per i suoi soccorritori. A cui però è bastato lo spettacolo della sua maestosità per ritenere conclusa con soddisfazione la propria attività.
