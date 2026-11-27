Edifici e strade inghiottite dal lago: il disastro di Tavernola del 1906
ACCADDE DAVVERO A BERGAMO. Il 3 e 4 marzo di 120 anni fa il lago d’Iseo inghiottì una parte del paese di Tavernola. Ci furono danni ingenti.Lettura 2 min.
Tavernola Bergamasca
«Immane disastro a Tavernola Bergamasca . Case, uffici e giardini che precipitano nel lago». Titolava così L’Eco di Bergamo del 3-4 marzo 1906 , i due giorni in cui si verificò l’ avvallamento di Tavernola e il volto a lago del paese venne inghiottito dalle acque del Sebino.
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